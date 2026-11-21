El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido en un mitin de su partido, en Sevilla, de un posible robo electoral por parte del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez y ha aprovechado para subrayar, de cara a las elecciones del 29-N, que todos los votos son útiles, salvo aquellos que vayan a parar a «la mafia» de Pedro Sánchez.

Santiago Abascal ha advertido que nos encontramos ante unas «elecciones históricas y existenciales» y ha añadido que quizás sean «las últimas elecciones en las que los españoles puedan decidir libremente y de manera soberana su futuro». En este punto ha aludido a la Ley de Nietos y ha recordado que «Vox la ha conseguido detener en parte ante el Tribunal Supremo. Una vez más, Vox ha sido el que ha acudido a los tribunales».

El líder de Vox ha anunciado que su formación acudirá una vez más a los tribunales para denunciar al Gobierno por desobediencia, después de conocer que se han dado órdenes por parte del Ejecutivo a los consulados para que se habiliten dos urnas: unas para los votantes y otra para los afectados por la Ley de Nietos, cuyo derecho al voto ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal Supremo.

Así, Abascal se ha preguntado en voz alta: «¿Cómo vamos a fiarnos de que no intenten robar estas elecciones los que han robado las primarias a sus propios compañeros del Partido Socialista? ¿Cómo vamos a fiarnos?».

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, como él mismo ha recordado, «yo me presento a la presidencia del Gobierno, no a la vicepresidencia», ha pedido a los suyos que no se confíen, porque «las encuestas que decían que Sánchez se iba ya las vimos en 2023. Y esto no puede volver a pasar».

Santiago Abascal no ha querido dejar pasar las recientes declaraciones realizadas por el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre el voto útil, que es al PP y no a Vox, en su opinión. Abascal ha replicado así a Rajoy: «Yo no voy a decir que no es útil votar al PP», aunque a renglón seguido ha arremetido contra el ex presidente diciendo que «fue inútil darle una mayoría absoluta a los inútiles que la tiraron por el retrete, no cumplieron su programa electoral, ni derogaron la legislación de Zapatero».

Santiago Abascal se ha referido a las encuestas para afirmar que han demostrado que, desde el año 2023 «el crecimiento de Vox es lo que está asegurando la alternativa el día 29 de noviembre, únicamente el crecimiento de Vox». Todos los demás partidos han bajado o están bajando en España».

Por todo ello, Abascal ha exigido «un respeto a Vox». También se ha referido al debate cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez y Feijóo. Ha explicado que se alegra de que Feijóo «zarandeara» a Sánchez, pero le ha pedido que «responda con quién va a pactar después del 29-N; que lo diga claramente».