El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado una entrevista en una cadena radiofónica a primera hora de la mañana para anunciar que el próximo martes, 24 de noviembre, el Consejo de Ministros va a aprobar un decreto para prorrogar el impuesto a la banca. Según los cálculos del presidente, eso supondrá una recaudación adicional de 1400 millones de euros que piensa destinar a paliar el problema de la vivienda.

Sánchez ha precisado que «vamos a destinar íntegramente a la construcción de vivienda protegida, a bonificaciones fiscales a los inquilinos y también a la rehabilitación de viviendas» los 1400 millones que calculan que arrojará esa prórroga del impuesto a la banca.

El presidente del Gobierno ha advertido que no cree «la banca española tenga motivos para quejarse. De verdad, lo digo honestamente, cuando uno mira las cuentas de resultados…» Sánchez ha añadido que «hay impuestos que tienen todo el sentido y sobre todo si los vinculamos con la principal preocupación que tiene la ciudadanía, que es la vivienda, la construcción de vivienda asequible, rehabilitación y también bonificaciones fiscales a los inquilinos».

Según ha defendido Sánchez durante su entrevista en Onda Cero, en el programa «Julia en la Onda», la subida de pensiones, del sueldo a los funcionarios y las medidas que está aprobando por decreto en estos últimos compases de la legislatura, tras la disolución de las Cortes y el uso de la Diputación Permanente, «no es fraude de ley», ni «electoralismo», porque «llevo 8 años en el Gobierno» y, según asegura, son «cosas que he venido haciendo siempre».

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