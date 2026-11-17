El Gobierno de Pedro Sánchez se lanza a la desesperada a cosechar más votantes. El Ejecutivo ha aprobado el incremento del sueldo de los funcionarios en un 4,5%, la mayor subida de sueldo a los funcionarios en 34 años, lo que implica un gasto aproximado de 5.235 millones de euros.

El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha informado de que se ha aprobado en el Consejo de Ministros de este martes la subida del 4,5% del sueldo a los trabajadores públicos.

«Extraordinario día para 3 millones de familias», ha celebrado, para recalcar que es «la mayor subida desde 1992; hoy ha aprobado una subida de 4,5 puntos». «Hace más de un año alcanzamos un acuerdo con todas las centrales sindicales para elevarlo 11 puntos en cuatro años», ha recordado el titular de Función Pública.

La mayoría de ellos son los funcionarios de las comunidades; cerca del 60% tendrán que sufragarlo las autonomías. «Cada comunidad autónoma tendrá que pactar en cada momento cuándo lo aplican», ha indicado López.

Ahora, para llegar al 1 de enero

«Tiene que ir también a Diputación Permanente y ningún grupo parlamentario va a votar en contra porque todos coincidimos en que el coste de la vida es el principal problema de la ciudadanía», ha manifestado el ministro. Y, en ese sentido, ha justificado que se haga ahora porque «si no se llevara ahora, no podría aplicarse el 1 de enero».

El sueldo medio de un funcionario, según la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, estaba situado en 3.232 euros en 12 pagas. Por tanto, con una subida del 4,5%, de media, el esfuerzo anual que tendrán que hacer las arcas públicas se elevará hasta 5.235 millones de euros.

El presidente del Gobierno anunció esta subida este lunes en una entrevista en Telecinco. En ese mismo día, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda, había detallado que el Salario Mínimo Interprofesional se iba a elevar un 5,3%. Esto es 65 euros al mes, o, en otras palabras, una subida anual de 780 euros al año.

Según Comisiones Obreras, el año pasado cobraban el salario mínimo cerca de 1,66 millones de trabajadores. Por tanto, una subida de este ingreso les costaría 1.294,8 millones de euros a las empresas que tienen a estos asalariados percibiendo el SMI.

La portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, ha confirmado que esta subida de los salarios a los funcionarios también va a ir acompañada de una «dimensión fiscal» para que «los preceptores del salario mínimo sigan sin tributar». Es decir, que el SMI esté exento de tributar en el IRPF.

Arcadi España, ministro de Hacienda, ha explicado la rebaja fiscal para que ese salario mínimo vaya «íntegro para todos los trabajadores». Y se aplicarán unas reducciones también para los «salarios inmediatamente superiores» al SMI, de modo que la rebaja de la tributación «se aplica con tendencia decreciente», desde la exención del salario mínimo hasta las rentas de 23.172 euros.