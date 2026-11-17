El Gobierno a la desesperada. El Ejecutivo ha subido este martes un 5,3% el salario mínimo para 2027, hasta 18.004 euros al año y 1.284 euros mensuales en 14 pagas, y un 4,5% el sueldo de los funcionarios para el año próximo. Las subidas mejoran la cifra de la inflación media del año, que estará en torno al 3,6%. El Gobierno sube el sueldo a más de 6,5 millones de votantes a sólo 12 días de que se celebren las elecciones del 29 de noviembre.

En España se calcula que entre 2 y 2,5 millones de trabajadores cobran el salario mínimo, por lo que se verían afectados por esta decisión del Gobierno que llega antes de las elecciones y antes de lo que había sucedido en los ocho años anteriores de Gobierno de PSOE y Sumar. En años anteriores siempre se aprobó en diciembre como muy pronto, y en febrero por norma general.

Además, hay 3,7 millones de funcionarios en España, entre la Administración central y las autonómicas y locales, que también reciben esta subida salarial por encima de la inflación a 12 días de tener que ir a votar. Médicos, profesores, policías… En total, más de seis millones de votantes.

Además, según ha explicado el ministro Óscar López, la subida será superior porque hay que añadir un 0,5% extra en virtud de los acuerdos firmados con los sindicatos a finales de 2025 -si la inflación de 2026 superaba el 1,5%-. «Es la mayor subida del sueldo de los empleados públicos desde 1992», ha señalado López.

«¿Por qué ahora? Porque para que sea efectiva el 1 de enero de 2027 hay que aprobarla en el Congreso por la Diputación Permanente. No lo puede hacer un Gobierno en funciones», ha señalado el ministro.

Elma Saiz, ministra portavoz, ha anunciado además este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que también subirá un 8% el sueldo de los abogados de turno de oficio y los procuradores. En España hay alrededor de 50.000 letrados de turno de oficio y procuradores.

El salario mínimo sube un 5,3% y no tributará por el IRPF, según ha aprobado también el Gobierno este martes en el Consejo de Ministros. El sueldo anual sube en 910 euros y 65 euros mensuales en 14 pagas. En 12 pagas, el sueldo bruto alcanzará los 1.500 euros.

Esto implica que las pequeñas y medianas empresas tendrán que asumir un coste extra el año próximo por contratar un trabajador con este sueldo de 10.300 euros anuales desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en junio de 2018.

El Gobierno ha aprobado también este martes la transposición de las directivas europeas de condiciones laborales transparentes y previsibles y de transparencia retributiva, por el que se endurece el régimen sancionador para considerar infracción grave la falta de información al trabajador sobre los elementos esenciales del contrato (hasta ahora leve), el incumplimiento de obligaciones en planes y medidas de igualdad y no facilitar a los solicitantes de empleo la información exigida.

De este modo, estos incumplimientos de la empresa podrán sancionarse con hasta 7.500 euros, frente al límite máximo actual de 750 euros.

Se trata por ejemplo de decisiones empresariales que supongan un trato desfavorable como reacción ante una reclamación extrajudicial o judicial, así como la solicitud de datos prohibidos o personales en procesos de intermediación o colocación y las decisiones constitutivas de discriminación en el acceso al empleo.