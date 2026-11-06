El coste para pymes y autónomos de contratar un empleado con salario mínimo ha aumentado 10.300 € con Sánchez

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, quiere salir del Gobierno —no va en las listas en las elecciones del 29-N— con un nuevo hachazo a pymes, autónomos, familias y pensionistas. Si finalmente el Gobierno aprueba su propuesta de subir el salario mínimo otro 5,3% en 2027, por encima de la inflación, el coste de contratar un empleado con salario mínimo subirá en 100 euros al mes, 1.200 euros al año. Entre el salario y las cotizaciones sociales, el coste para un empleador pasará a ser de 1.994 euros mensuales —en doce pagas— y casi 24.000 euros anuales.

Esto significa que pymes, autónomos, familias y pensionistas que contratan a una cuidadora para su día a día han visto cómo el coste de cada empleado ha subido en más de 10.300 euros al año desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno, en 2018.

En 2018, el coste de un trabajador con salario mínimo era de 1.129,4 euros mensuales, 13.552 euros anuales. Con la subida propuesta por Yolanda Díaz para 2027 —está en audiencia pública durante 10 días antes de ser aprobada en Consejo de Ministros—, el coste mensual pasa a 1.994 euros y el anual a 23.934 euros. El incremento de los costes es de 10.381 euros al año por cada empleado, un 76,6%.

La Seguridad Social también se va a llevar una buena tajada. El coste mensual para la empresa por contratar un empleado con salario mínimo será en 2027 de 494 euros, 5.928 euros anuales. En 2018, este coste era de 270 euros mensuales.

El año próximo las cotizaciones sociales volverán a subir. En virtud del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), las cotizaciones para pagar las pensiones de los boomers subirán un 1%, del que un 0,83% lo afrontarán las empresas y el resto, los trabajadores.

Las cifras sirven para que el Gobierno presuma de su gestión y para que los empresarios pongan el grito en el cielo. El salario mínimo sube cada año, es el sueldo más habitual ya en España, y los trabajadores que cobran este salario han visto cómo su sueldo ha pasado de 855 euros brutos al mes a 1.500 euros en 2027 —en doce pagas—.

Pero los empresarios advierten año tras año que los costes son inasumibles para muchos pequeños negocios, pymes y autónomos. También para las familias y pensionistas que tienen que contratar una empleada del hogar para el cuidado de los mayores.

La CEOE ha criticado duramente al Gobierno por las formas que está utilizando para aprobar esta nueva subida antes de las elecciones del 29 de noviembre. La patronal ha denunciado que Yolanda Díaz lanzara su propuesta a audiencia pública de noche, sin negociar y sin tener todos los datos de la inflación en la mano.

Lorenzo Amor, presidente de la asociación de autónomos ATA, ha incidido en estas críticas en un mensaje en sus redes sociales. «Qué carreras tienen este año por plantear la subida del SMI. Han llevado a un proyecto de RD una subida del 5,3% y, además, redondeada, sin presentarlo en la reunión de ayer a los agentes sociales. Que prisa por captar votos, saltándose la decencia y la lealtad institucional. Yo estoy de acuerdo en subir el SMI, pero si quieren saber cifra… que esperen al 1 de diciembre, que tengamos el IPC adelantado de noviembre, los españoles hayan hablado en las urnas el 29 de noviembre, y podamos fijar un SMI para que entre en vigor el 1 de enero de 2027. Las prisas no son buenas y se debe tener un poco más de decencia, pudor en usar el BOE para captar votos», ha señalado.

Yolanda Díaz no necesita el visto bueno de la patronal para aprobar la subida del salario mínimo, ni el apoyo de las Cortes Generales. Pero este año está acortando todos los plazos y reduciendo la negociación con los agentes sociales a una mañana para aprobarla antes de las elecciones.

No ha esperado al apoyo de los sindicatos, que quieren una subida del 7%, ni a conocer el dato de la inflación de noviembre, que se conocerá el 27 de noviembre. De momento, la inflación media del año es del 3,5%, lejos de este 5,3% que ha propuesto la ministra.