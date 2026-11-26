Escoger un buen filete en la carnicería no siempre pasa por pedir las piezas más conocidas ni las más caras. Y cuando se piensa en ellas, el entrecot suele ser una de las primeras opciones cuando se busca una carne tierna, jugosa y fácil de preparar a la plancha, pero también es uno de esos cortes que pueden elevar bastante el precio de la compra. Por eso, conocer otras partes de la ternera puede marcar una diferencia importante.

El carnicero Mariano Sánchez, conocido en TikTok como @el_as_carnicero, ha compartido precisamente una alternativa que, según explica, puede ofrecer un resultado similar por bastante menos dinero. Su recomendación es pedir aguja de ternera, aunque no de cualquier zona de la pieza. El detalle importante está en solicitar los filetes del principio de la aguja, que es la parte que él muestra y corta en su vídeo.

Un carnicero revela el filete que hay que pedir en la carnicería

«Os voy a enseñar qué filete tenéis que pedir al carnicero», comienza explicando Mariano Sánchez antes de colocar la carne sobre la tabla. La pieza en cuestión es la aguja de ternera, un corte que quizá muchas personas asocian más con guisos que con filetes a la plancha, pero que puede dar resultados muy distintos dependiendo de la zona que se utilice.

En este caso, Sánchez insiste en un detalle concreto, ya que no basta con pedir aguja sin más, sino que hay que solicitar el principio de la pieza. «Mira, este es el principio de la aguja y es una pasada», señala mientras enseña el filete que acaba de cortar. Según el profesional, esa zona destaca especialmente por su ternura y puede convertirse en una alternativa al entrecot cuando se quiere gastar menos.

Por qué el principio de la aguja puede ser más tierno

La aguja se encuentra en el cuarto delantero de la ternera, situada por delante del lomo alto. Es una pieza amplia y no todas sus zonas presentan exactamente las mismas características, de ahí que el carnicero haga hincapié en pedir una parte determinada y no simplemente cualquier filete de aguja. Precisamente por eso, cuando se haga el pedido en la carnicería conviene ser específico. La petición sería entonces no sólo pedir carne de aguja de ternera sino solicitar los filetes del principio.

También puede resultar útil pedir al carnicero que enseñe la zona antes de cortarla y decidir en ese momento qué grosor se quiere, sobre todo si la intención es cocinarla a la plancha o en una sartén caliente. La diferencia también demuestra la importancia de dejarse aconsejar en el mostrador. Dos filetes procedentes de una misma pieza pueden comportarse de forma diferente al cocinarlos dependiendo de la parte exacta de la que se hayan obtenido, el corte y el grosor.

Cuánto cuesta frente a un entrecot

El precio es el otro gran argumento de Mariano Sánchez. «Dos veces más barato que un entrecot y supertierno, igual o mejor», asegura en el vídeo al presentar esta parte de la aguja. Sin embargo, conviene tener en cuenta que no aporta precios concretos por kilo ni compara las etiquetas de ambas piezas en un mismo establecimiento.

Por tanto, esa diferencia no tiene por qué repetirse exactamente en todas las carnicerías. El precio de la ternera varía dependiendo de la procedencia, la calidad, el establecimiento y la propia pieza. Por ejemplo, hemos consultado en Carrefour y vemos que un entrecot de vacuno de unos 500 gramos (en bandeja de dos filetes) nos puede costar algo más de 12 euros, mientras que una bandeja de filete aguja de ternera nos cuesta menos de 7 euros con un peso también de medio kilo. Esto en el caso de bandejas ya listas para coger y llevar a casa, pero si te acercas a la carnicería y pides el corte de la zona que marca el carnicero, es evidente que ahorrarás y a la vez te llevas una carne que nada tiene que envidiar al entrecot.

Cómo cocinar este filete para que quede tierno

Pero elegir bien la pieza es sólo una parte del resultado. El corte y la forma de cocinarla también influyen mucho en la textura que tendrá después en el plato. La IGP Ternera Gallega recomienda filetear la carne de forma transversal a la dirección de las fibras musculares, algo que ayuda a conseguir una textura más agradable al comer. Si se prepara a la plancha, también aconseja añadir la sal al final, cuando la carne ya esté hecha. A partir de ahí, el punto dependerá del gusto de cada persona, pero es importante evitar una cocción excesiva si lo que se busca es conservar la jugosidad.

Así que la próxima vez que vayas a la carnicería no hace falta dirigirse automáticamente al entrecot. Preguntar por el principio de la aguja puede descubrir un filete menos conocido, tierno y, según sostiene Mariano Sánchez, bastante más económico. Eso sí, lo mejor será comprobar el precio por kilo antes de comprar, porque la diferencia puede cambiar de un establecimiento a otro.