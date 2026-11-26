Muere un marinero en el hundimiento de un buque cargado con 1,2 millones de litros de combustible cerca de Ibiza
La embarcación transportaba una carga de 7.000 toneladas de combustible y se ha hundido a 25 millas de la costa
Un marinero ha fallecido y otros seis han resultado heridos de carácter leve tras el hundimiento registrado esta madrugada del buque quimiquero Med Emre a unas 25 millas náuticas de la costa de Ibiza. La embarcación, que navegaba bajo bandera de Malta cubriendo la ruta entre Algeciras y Barcelona, transportaba una carga aproximada de 7.000 toneladas de combustible, lo que equivale a 1,2 millones de litros.
El amplio dispositivo de rescate coordinado por Salvamento Marítimo logró poner a salvo al resto de la tripulación, compuesta por un total de 17 personas. Mientras el cuerpo del tripulante fallecido y los seis heridos leves fueron trasladados directamente a Ibiza para recibir atención hospitalaria, otros cinco marineros fueron evacuados por vía aérea a Valencia y los cinco restantes permanecieron ilesos a bordo de una de las embarcaciones de auxilio.
En las labores de salvamento participaron de manera urgente tres helicópteros de rescate, varias unidades marítimas auxiliares y diversos buques mercantes que transitaban por las inmediaciones en el momento de la emergencia. La rápida respuesta de los equipos permitieron asegurar a los supervivientes en condiciones complejas en alta mar, evitando un balance de víctimas mayor.
Ante la magnitud de la carga que transportaba el Med Emre, las autoridades han activado de inmediato los protocolos de emergencia por riesgo de contaminación marina. En concreto, se ha puesto en marcha el Plan Nacional en nivel 2 junto con el plan territorial balear (PLATERBAL) en nivel 0 para vigilar y contener cualquier posible fuga de hidrocarburos.
Para evaluar el alcance del incidente en el ecosistema marino, se ha movilizado al buque especializado Clara Campoamor y a un avión de reconocimiento que ya sobrevuela la zona del hundimiento. Por el momento, los equipos técnicos mantienen un seguimiento constante del área para determinar las causas del naufragio y prevenir un posible impacto ambiental en el litoral pitiuso.