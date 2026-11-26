Un marinero ha fallecido y otros seis han resultado heridos de carácter leve tras el hundimiento registrado esta madrugada del buque quimiquero Med Emre a unas 25 millas náuticas de la costa de Ibiza. La embarcación, que navegaba bajo bandera de Malta cubriendo la ruta entre Algeciras y Barcelona, transportaba una carga aproximada de 7.000 toneladas de combustible, lo que equivale a 1,2 millones de litros.

El amplio dispositivo de rescate coordinado por Salvamento Marítimo logró poner a salvo al resto de la tripulación, compuesta por un total de 17 personas. Mientras el cuerpo del tripulante fallecido y los seis heridos leves fueron trasladados directamente a Ibiza para recibir atención hospitalaria, otros cinco marineros fueron evacuados por vía aérea a Valencia y los cinco restantes permanecieron ilesos a bordo de una de las embarcaciones de auxilio.

En las labores de salvamento participaron de manera urgente tres helicópteros de rescate, varias unidades marítimas auxiliares y diversos buques mercantes que transitaban por las inmediaciones en el momento de la emergencia. La rápida respuesta de los equipos permitieron asegurar a los supervivientes en condiciones complejas en alta mar, evitando un balance de víctimas mayor.

Ante la magnitud de la carga que transportaba el Med Emre , las autoridades han activado de inmediato los protocolos de emergencia por riesgo de contaminación marina. En concreto, se ha puesto en marcha el Plan Nacional en nivel 2 junto con el plan territorial balear (PLATERBAL) en nivel 0 para vigilar y contener cualquier posible fuga de hidrocarburos.

Para evaluar el alcance del incidente en el ecosistema marino, se ha movilizado al buque especializado Clara Campoamor y a un avión de reconocimiento que ya sobrevuela la zona del hundimiento. Por el momento, los equipos técnicos mantienen un seguimiento constante del área para determinar las causas del naufragio y prevenir un posible impacto ambiental en el litoral pitiuso.