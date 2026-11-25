La Policía Nacional ha rendido homenaje este miércoles a Deny, el héroe canino fallecido en acto de servicio el pasado 10 de noviembre en Oviedo por la explosión de una mochila bomba abandonada tras un tiroteo. Y a su guía, el subinspector Juan José Rodríguez, Jota, también fallecido durante la intervención policial.

El solemne acto ha tenido lugar en la sede de la Unidad Central de Guías Caninos, a la que pertenecían, ubicada en el madrileño barrio de Moncloa-Aravaca. Un homenaje que puede ver en las imágenes que acompañan a esta información.

«Nuestro querido perro Deny merece ser recordado por el tremendo sacrificio que ha hecho, ya que ha entregado lo más precioso que tiene cualquier ser vivo: su vida», ha destacado la Policía en el emotivo homenaje.

«Te despedimos con tristeza, pero también con orgullo y gratitud», ha proseguido, dándole las gracias.

«Gracias por tu servicio y por tu entrega. Descansa en paz, Deny», ha concluido, subrayando que tanto este héroe canino como su guía, Jota, siempre formarán parte de esta familia azul.

Garantizarles condiciones dignas

Desde el sindicato Jupol, el mayoritario en la Policía Nacional, celebran este «precioso homenaje a Deny», el «compañero de cuatro patas asesinado en acto de servicio junto a su guía canino, el subinspector Juan José Rodríguez».

Este sindicato reconoce este «hermoso gesto», ya que «los perros de la Policía Nacional son compañeros de servicio, forman parte de nuestras unidades y arriesgan su vida junto a sus guías. Y su entrega merece todo nuestro respeto y reconocimiento».

Sin embargo, destacan que «el mejor homenaje que podemos hacerles es garantizar que todos ellos reciban los cuidados y la atención que merecen».

«Y la realidad es que, en demasiadas ocasiones, las dependencias policiales de las unidades de Guías Caninos no reúnen las condiciones mínimas ni cuentan con las instalaciones necesarias para garantizar el bienestar, el alojamiento y la atención adecuada de estos animales», declara a OKDIARIO Ibón Domínguez, portavoz del sindicato.

Según informa, «esta situación obliga a muchos guías caninos a asumir personalmente el cuidado de sus perros las 24 horas del día, los 365 días del año, llevándoselos incluso a sus propios domicilios y haciéndose cargo de su alimentación y de otros gastos, llegando a comprar el pienso de su propio bolsillo».

Una responsabilidad que demuestra «el compromiso y la profesionalidad de estos compañeros, pero que no puede servir de excusa para que la Administración no garantice los medios y las condiciones que necesitan los perros de servicio».

Y denuncia que «mientras tanto, este Gobierno sigue sin reconocer a la Policía Nacional como profesión de riesgo, negando la regulación de una jubilación digna para todos los policías, sin dejar a nadie atrás».

«Los homenajes son necesarios, pero el respeto se demuestra también con hechos», sentencia Jupol, destacando que «cuidar de quienes lo dan todo por nosotros empieza por garantizarles unas condiciones dignas».

Como recientemente ha revelado OKDIARIO, los policías de Guías Caninos que detectan los explosivos no disponen de chalecos antibalas, escudos ni cascos balísticos. Unas carencias que comprometen su seguridad durante el desempeño de las funciones de esta unidad tan expuesta a un elevado riesgo.

Fue Jupol quien dio la voz de alarma a este diario denunciando el riesgo al que están expuestos sus compañeros de Guías caninos ante la «falta de medios de protección individual adecuados».

«Esta grave situación evidencia, una vez más, la falta de atención de la Dirección General de la Policía a las necesidades reales de sus unidades operativas», declara Laura García, portavoz del sindicato, exigiendo que se les dote de forma urgente de chalecos antibalas, escudos y cascos balísticos para que dispongan de estos elementos de protección cuando acuden al aviso de posibles artefactos explosivos.