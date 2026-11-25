El derribo de las 60 viviendas de Playa Babilonia, en la localidad alicantina de Guardamar, que ahora urge el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, tendrá un coste provisional de 61.124,50 euros por vivienda. Un gasto que correrá a cargo de cada propietario. Y que supone para el conjunto de las 60 familias afectadas un total de 3.667.500 €. Es decir, que serán los propios vecinos quienes tendrán que pagar de su bolsillo que el Gobierno ejecute el derribo de las casas que rechazan, consideran injusto y que afecta a las viviendas que han conocido desde niños.

Esos 61.124,50 euros que cada una de las familias propietarias de las casas de Playa de Babilonia deberá abonar corresponden a la liquidación provisional del coste de la ejecución de la demolición de cada vivienda, según el oficio remitido por el Ministerio a cada afectado. Pero con la particularidad de que, según traslada el gobierno a los afectados, la liquidación definitiva se hará una vez la vivienda esté demolida. Es decir, que puede ser más cara.

Todo ello, según consta en los oficios remitidos por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, mientras una ministra de ese mismo gobierno, Diana Morant, ofrecía un mitin en Guardamar del que fue expulsado uno de los representantes vecinales de la asociación de vecinos de Guardamar Playa, tal como ha adelantado OKDIARIO.

Las casas de Playa Babilonia son 60 viviendas que se levantaron sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. Y forman parte de la memoria histórica de Guardamar. El ingeniero Francisco Mira fue quien hizo posible la existencia de esas viviendas. Mira, era natural también de Guardamar. Y dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, evitando que la arena sepultara al pueblo y permitiendo el desarrollo de la franja de costa.

Las casas que ahora Sánchez y su gobierno urgen demoler fueron construidas para impedir el avance de las dunas en 1934. Nada que ver con la explicación que este miércoles ha dado la ministra Diana Morant: «La ciencia dice que vivir a pie de mar desprotege», ha expresado sin mencionar el efecto barrera que por el que esas mismas casas fueron levantadas.

Este martes, en plena campaña electoral y coincidiendo con el día en que la secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Sánchez, Diana Morant, ofrecía un mitin en Guardamar, otro departamento, el de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, hizo llegar oficios a los vecinos para informarles sobre los derribos. Un representante vecinal quiso hablar con Diana Morant sobre esta cuestión. Para ello, se fue al mítin de los socialistas. Pero lo echaron.

La indignación en Guardamar a tres días de las elecciones generales con el Gobierno de Sánchez y la ministra Diana Morant es enorme. Pero, además, también ha generado enfado en toda la Comunidad Valenciana, donde ha corrido como la pólvora que Diana Morant no solo no recibió al representante vecinal, sino que al final del mitin, cuando la esperaba ante la entrada principal, Diana Morant abandonó la instalación por una puerta trasera.