El Gobierno de Mazón defiende 60 casas centenarias en Playa Babilonia que el de Sánchez ordena derribar

La Generalitat Valenciana solicitará al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, que paralice la orden de demolición de 60 casas centenarias y tradicionales de Playa Babilonia, en Guardamar, al sur de la provincia de Alicante.

La citada orden del Ministerio es de demolición voluntaria. Por tanto, al cargo de los propietarios. Y tiene como fecha tope este 15 de septiembre. En caso contrario, será el Ejecutivo el que ejecute los derribos a cargo, también, de los propietarios. Frente a ello, la Generalitat esgrime la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que prevé la conservación del patrimonio inmaterial.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, ya anticipó este 9 de junio en la localidad de Villajoyosa, junto a Benidorm, su intención de reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez la transferencia de todas las competencias en la gestión del litoral valenciano en virtud, precisamente, de la nueva Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Y al amparo del artículo 49 del Estatuto de Autonomía. En concreto, el punto 9 del citado artículo reza que la Generalitat Valenciana tiene competencias en materia de «ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda».

Los vecinos de las casas centenarias de Playa Babilonia han recibido este miércoles la visita de Marc García Manzana, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. García Manzana ha trasladado a los vecinos la voluntad del Ejecutivo valenciano de seguir haciendo una «oposición frontal» a la actitud del Ministerio: «Entendemos que existen otras fórmulas antes de la expulsión y el derribo».

Las casas de Playa babilonia son viviendas que se levantaron sobre la arena en las primeras décadas del siglo XX. Y forman parte de la memoria histórica de Guardamar. El ingeniero Francisco Mira, fue quien hizo posible la existencia de esas viviendas. Mira era natural también de Guardamar. Y dirigió la gran repoblación forestal de las dunas, evitando que la arena sepultara al pueblo y permitiendo el desarrollo de la franja de costa.

Ahora, según ha trasladado a los vecinos García Manzana, el conjunto de casas puede acogerse a la figura de protección como núcleo costero con valor etnológico, contemplado por la citada Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Los vecinos ya han registrado la solicitud para este fin. En paralelo, la Consellería ha sometido a consulta pública previa la redacción del reglamento que desarrolla la tramitación del suelo con valor etnológico.