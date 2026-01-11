El cambio físico de Abascal: pierde 11 kilos con ayunos de más de 40 horas

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha perdido 11 kilos en los últimos meses mediante una estricta disciplina alimentaria que incluye ayunos prolongados de más de 40 horas. En una entrevista con OKDIARIO, el presidente del tercer partido político de España revela los detalles de su transformación física, basada en lo que él mismo define como «ser un poco más espartano», aunque se mostró reacio a dar consejos dietéticos por si alguien decide seguir su ejemplo.

«Como en todo. Como en la política. La perseverancia», explicó Abascal al ser preguntado por el secreto de su éxito. Su dieta se centra en el consumo de proteínas, verduras seleccionadas y frutas sin azúcar como el aguacate y los frutos rojos, mientras ha eliminado prácticamente los hidratos de carbono. «Eso cuanto menos, mejor», sentenció.

El cambio físico es evidente y el propio Abascal admite sentirse «mucho mejor», aunque reconoce que las continuas campañas electorales y su vida familiar -«con tantos niños en casa»- le impiden dedicar tiempo al ejercicio físico. Los ayunos, que a veces superan las 40 horas, los realiza bebiendo únicamente agua y café, una práctica que califica como llevadera aunque muchos la considerarían una tortura.

PREGUNTA.- Muy buenos días, señor Abascal. ¿Cómo está?

RESPUESTA.- Muy bien.

P.- Un poco más delgado.

R.- Un poquito. Hay que cuidarse.

P.- ¿Cuánto? ¿Cuánto le veo más delgado?

R.- 11 kilos.

P.- ¿Y cómo lo hace?

R.- Pues siendo un poco más espartano. Comiendo menos y ayunando. Procuro comer sano y variado y no comer aquello de lo que se puede prescindir.

P.- ¿Y qué come?

R.- Prefiero no dar consejos sobre este tema, porque a ver si va a seguirlo alguien y tengo un problema. Esto es como el día que usted me preguntó en directo si yo me había vacunado y dije que no se la iba a contestar.

P.- ¿Y uno hace ayunos de cuántas horas?

R.- Bueno, a veces algo más de 40.

P.- ¿Y eso es una tortura?

R.- Yo creo que se puede aguantar bien bebiendo agua y café.

P.- ¿Se siente mejor?

R.- Mucho mejor.

P.- Pero cuéntenos un poquito el secreto del éxito.

R.- Como en todo. Como en la política. La perseverancia. Y comer más proteínas. Las verduras adecuadas. Algunas frutas que no tengan azúcar, por ejemplo, el aguacate. Los frutos rojos. E hidratos de carbono fuera. Eso cuanto menos, mejor.

P.- Pues enhorabuena. Le veo bien. ¿No hay tiempo para hacer ejercicio con todas las campañas electorales?

R.- Pues no, no hay mucho tiempo para nada. Y con tantos niños en casa.