El BOE lo confirma: se adelanta el nuevo cambio de hora de 2026 y es inminente

El próximo 29 de marzo llega el primer cambio de hora de 2026. En la madrugada del sábado 28 de este mes al domingo a las 02:00 horas serán las 03:00 horas y España pasará al horario de verano hasta el próximo mes de octubre. Este podría ser el penúltimo cambio de hora de la historia de nuestro país a la espera de que el Gobierno tome una decisión al respecto. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio de hora en 2026.

El cambio de hora es un tema que Pedro Sánchez sacó a la palestra por sorpresa el pasado 20 de octubre de 2025 en un mensaje publicado a través de las redes sociales en el que abogó por finalizar una práctica que en España se realiza desde mediados de los años setenta. «Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido. Apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente», dijo el presidente del Gobierno en una comunicación oficial que, en otro ejercicio de comunicación, también servía como cortina de humo para tapar los problemas de su Gobierno a la deriva.

Sánchez argumentó su decisión afirmando que el cambio de hora «apenas ayuda a ahorrar energía» y que «tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente». Por ello, informó que «el Gobierno de España propondrá a la UE acabar con el cambio de hora estacional en el Consejo de Energía y pedirá que se ponga en marcha el mecanismo de revisión competente». Desde esas buenas nuevas del presidente del Gobierno, para sorpresa de muchos, nada más se ha vuelto a saber.

Así será el cambio de hora en 2026

La Unión Europea ya tocó el tema del cambio de hora en 2019 y la pandemia aplazó este cambio que, según confirmaron desde Bruselas, los países tienen que trasladar al Parlamento Europeo. El CIS de Tezanos ya sacó este tema en una de sus famosas encuestas, en la que el 66% de los españoles abogaron por un horario único durante todo el año, prefiriendo el 68% el horario de verano con sus tardes más largas.

El cambio de hora en España está regido a través de la Orden PCM/186/2022, de 11 de marzo, por la que se publica el calendario del período de la hora de verano correspondiente a los años 2022 a 2026. Este texto publicado en el Boletín Oficial del Estado informa de la fecha del comienzo del periodo de la hora de verano durante este tramo de tiempo. Así que la ley informa que el sábado 28 y el domingo 29 de marzo a las 02.00 horas serán las 03.00 horas.

En el Boletín Oficial del Estado también se detallan las fechas de terminación del periodo de la hora de verano, que en 2026 finalizará el domingo 25 de octubre, en el que se atrasarán los relojes y España volverá al horario de invierno. Esta podría ser la última vez que se cambia la hora en España, según pretenden desde el Ejecutivo. En caso de seguir con el cambio de hora, tendrán que legislar al respecto.

De primeras, el próximo domingo 29 de marzo a las 02:00 horas serán las 03:00 horas y España volverá al horario de verano. Esto supone que amanecerá más tarde y también anochecerá más tarde, por lo que se aprovecharán más las horas de luz en horario vespertino.