Alcaraz tumba a Norrie y se mete en semifinales de Indian Wells por quinto año seguido

Carlos Alcaraz tumbó este viernes a un combativo Cameron Norrie, uno de los últimos tenistas capaces de derrotarle, para meterse en las semifinales de Indian Wells por quinto año consecutivo. El tenista español ganó al británico en dos sets (6-3 y 6-4) en un partido que se fue a la hora y 33 minutos de duración. Con la victoria, el murciano sigue invicto en 2026 y buscará su tercer título del año, el primer Masters 1.000. Antes, Daniil Medvedev en semis.

Alcaraz agrandó su balance a 16-0 con dos trofeos bajo el brazo: el Open de Australia y el ATP 500 de Doha. Norrie es uno de los pocos tenistas en el circuito que se siente cómodo compitiendo con el murciano. De hecho, el británico se había impuesto en tres de sus últimos cinco enfrentamientos.

El último, un duelo de segunda ronda en el Masters 1.000 de París, el único torneo de los últimos 14 disputados por Alcaraz en el que el murciano no llegó, al menos, a semifinales. Este jueves, en el desierto californiano, Carlos fue el primero en abrir brecha con una rotura para el 4-2, pero Norrie le devolvió el break en el juego siguiente, ganado en blanco tras cuatro bolas del español a la red.

Norrie se enchufa ante Alcaraz

Alcaraz sumó entonces un segundo break para el 5-3 y encarriló el set de forma definitiva, cerrado al saque por 6-3. Con un set en contra, Norrie dio un paso al frente y apostó por un tenis atrevido, incluso temerario, quizá la única receta para plantar cara al número uno. Salvó una bola de break en el primer juego del segundo set.

Al resto, Norrie rompió el servicio de Alcaraz para ponerse con un 2-0 que le daba esperanzas de darle la vuelta al partido. Pero la alegría le duró poco al británico, ya que en el siguiente juego, el español recuperó la rotura para igualar la manga.

Las indicaciones que le llegaban de la grada eran claras. «Trabaja un poco el punto antes de subir a la red», le decía Samuel López, su entrenador. «Aquel es una roca», añadió, refiriéndose a Norrie. Era un duelo vibrante, en el que los dos protagonistas se estaban divirtiendo. Los dos buscaban las líneas, los puntos imposibles.

Alcaraz volvió a romper para ponerse 3-2. Con 5-3 y al resto tuvo dos bolas de partido, que dejó escapar, pero al saque no falló: 6-4 y a semifinales. El español terminó con 27 puntos ganadores frente a 15 de Norrie. Además, Carlos se llevó el 41 % de los puntos de primer saque al resto y el 62 % de los de segundo, claves para sumar esos cuatro breaks que le dieron la victoria.

Espera Medvedev

Alcaraz disputará este sábado su semifinal frente a Daniil Medvedev, número 11 del ranking, que eliminó al vigente campeón, el británico Jack Draper, por 6-1 y 7-5. El español y el ruso se han enfrentado ocho veces, con un balance de 6-2 favorable al murciano.

De hecho, Medvedev fue el rival de Alcaraz en la final de Indian Wells de 2024, la segunda conquistada por el del Palmar en el desierto californiano. La otra semifinal la disputarán Jannik Sinner y Alexander Zverev.