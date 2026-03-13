Malas noticias en la devolución de la renta 2026: Hacienda confirma que retrasará el pago por esta razón

Se acerca el inicio de la campaña de la declaración de la renta y Hacienda prepara novedades para este ejercicio del IRPF, en el que los contribuyentes españoles tendrán que declarar los ingresos correspondientes al año 2025. La Agencia Tributaria pone a disposición de los ciudadanos españoles un simulador para conocer el resultado del borrador antes del inicio del próximo 8 de abril, fecha en la que se inicia la renta 2026. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la renta 2026 y cuándo se realiza la devolución.

Entre el 8 de abril y el próximo 30 de junio, los contribuyentes que cumplan con los requisitos de ingresos tendrán la obligación de presentar la declaración de la renta, ya sea a través de internet, por teléfono a partir del 6 de mayo o en cualquier oficina de la Agencia Tributaria en el último mes de la campaña. Las fechas de la renta 2026 son las siguientes:

Del 8 de abril hasta el 30 de junio de 2026: presentación por internet.

Estarán obligados a hacer el ejercicio del IRPF en la campaña de la renta 2026 los trabajadores que ingresen más de 22.000 euros al mes, y este límite bajará a 15.876 para los que tengan varios pagadores y el segundo supere los 1.500 euros ingresados a lo largo del año. Estarán obligados a presentar la renta los trabajadores autónomos y los beneficiarios del IMV, mientras que estarán exentos los desempleados que reciben un subsidio del SEPE.

¿Cuándo es la devolución de la renta 2026?

Como suele ser habitual desde que hay que rendir cuentas con Hacienda en la campaña de renta, en este 2026 los contribuyentes se exponen a dos resultados: ‘a pagar’ cuando se ha contribuido menos de lo debido a lo largo del año o ‘a devolver’ cuando se ha pagado más IRPF de la cuenta. En este caso, la Agencia Tributaria tiene que proceder a una devolución que en algunos casos se puede demorar de más.

Sobre el proceso de devolución, desde Hacienda han confirmado en varias ocasiones que se dan de plazo hasta el 31 de diciembre para devolver el dinero a los ciudadanos que les corresponda en la declaración. Los casos más simples que se presentan en los primeros meses de campaña suelen ser resueltos en poco menos de un mes, pero hay declaraciones más complejas que se presentan con retraso y pueden exigir requerimientos por parte de la Agencia Tributaria. Estas son las devoluciones que se demoran más. En caso de que la devolución pase de 2026, desde el fisco se pone una penalización de alrededor de un 4%, en función de la cantidad y los meses de retraso.

Los contribuyentes que tengan que rendir cuentas con Hacienda también tienen fijado un calendario de pagos. La Administración ofrece la posibilidad de fraccionar el pago y, en caso de elegir esta opción, el 60% se abona tras confirmar el borrador y el 40% restante se tiene que abonar de forma obligatoria antes de la primera semana de noviembre. En caso contrario, desde la Agencia Tributaria impondrán unos intereses de demora. Los ciudadanos que lo deseen también podrán hacer los pagos en esta renta 2026 a través de la plataforma Bizum, que ya está habilitada por la Agencia Tributaria.