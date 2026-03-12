En Cataluña es un manjar muy deseado, pero en el resto de España desconocen estas cebollas catalanas: los beneficios de tomarlas

Cada invierno, especialmente entre los meses de enero y marzo, miles de personas se reúnen en Cataluña alrededor de una mesa para celebrar una de las tradiciones gastronómicas más populares de la región, ese manjar muy deseado: las calçotadas. El protagonista indiscutible de estos encuentros es el calçot, una variedad de cebolla tierna que se asa directamente sobre brasas y se sirve acompañado de salsa romesco.

Más allá de su valor culinario y cultural, este alimento también posee interesantes propiedades nutricionales que lo convierten en una opción saludable dentro de la dieta mediterránea. Aunque a simple vista pueda parecer solo una cebolla alargada, el calçot es el resultado de una técnica agrícola muy concreta. Su cultivo consiste en ir cubriendo la planta con tierra a medida que crece para conseguir ese tallo blanco, tierno y dulce que lo caracteriza. Esta hortaliza pertenece a la misma familia que las cebollas, los ajos o los puerros, alimentos que desde hace siglos forman parte de la alimentación en Europa.

Los calçots están profundamente ligados a la cultura gastronómica de Cataluña. Tradicionalmente se cultivan en la provincia de Tarragona, especialmente en la zona de Valls, donde incluso cuentan con una indicación geográfica protegida.

La popularidad de esta hortaliza ha crecido con el paso del tiempo hasta convertirse en uno de los platos más representativos del invierno en la región. Durante la celebración del manjar muy deseado, en la comunidad, los calçots se asan sobre fuego vivo, a la brasa, se envuelven en papel de periódico para mantener el calor y se comen con las manos, mojándolos en salsa romesco o salsa salvitxada.

Más allá del componente festivo, su consumo también aporta numerosos beneficios desde el punto de vista nutricional.

Ricos en vitaminas y minerales

Como ocurre con otras verduras de su familia, los calçots contienen una combinación interesante de vitaminas y minerales esenciales para el organismo, como explica el reel publicado por @disfrutaverdura.

Entre ellos destacan la vitamina C, que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario, y varias vitaminas del grupo B que participan en procesos metabólicos relacionados con la obtención de energía. También aportan minerales como el potasio, importante para el equilibrio de líquidos en el cuerpo y el funcionamiento muscular. Además, al tratarse de una hortaliza con un alto contenido en agua y baja densidad calórica, su consumo puede integrarse fácilmente en dietas equilibradas.

Un aliado para la salud digestiva

Los calçots también contienen fibra dietética, un componente clave para el buen funcionamiento del sistema digestivo. La fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a mantener la microbiota intestinal equilibrada.

Dentro de esta familia de vegetales también se encuentran compuestos llamados fructanos, que actúan como prebióticos naturales. Esto significa que sirven de alimento para las bacterias beneficiosas del intestino.

Diversos estudios sobre nutrición vegetal como los publicados por la European Food Safety Authority (EFSA) señalan que incluir alimentos ricos en fibra en la dieta diaria puede contribuir a mejorar la digestión y favorecer la sensación de saciedad.

Propiedades antioxidantes

Otro de los aspectos interesantes del manjar muy deseado en Cataluña es su contenido en compuestos antioxidantes. Las verduras del género Allium contienen sustancias naturales como los flavonoides y compuestos azufrados que ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El estrés oxidativo está relacionado con el envejecimiento celular y con diferentes procesos inflamatorios. Por ello, el consumo regular de verduras ricas en antioxidantes se asocia a una alimentación más saludable. Aunque el calçot se consume principalmente asado, muchas de estas sustancias siguen presentes tras la cocción.

Un producto ligado a la temporada

Uno de los factores que hacen especial al calçot es su carácter estacional. Su temporada suele concentrarse durante los meses de invierno, lo que refuerza su relación con las reuniones familiares y las comidas al aire libre.

Consumir productos de temporada no solo permite disfrutar de alimentos en su mejor momento de sabor, sino que también favorece una producción agrícola más sostenible. En este sentido, organismos internacionales como la Food and Agriculture Organization subrayan la importancia de apostar por alimentos frescos y locales dentro de los sistemas alimentarios saludables.

