Honda preocupación entre expertos y vecinos tras el desborde de un embalse en La Rioja, aunque el caudal ya decrece

Un reciente e intenso episodio meteorológico ha situado en el centro de la atención a un embalse en La Rioja, con lluvias persistentes como protagonistas. Este hecho derivó en un aumento notable del caudal y la salida de agua por encima de su aliviadero. La situación ha obligado a activar protocolos de emergencia y a desplegar distintos medios técnicos.

Para dar un poco de alivio, las autoridades autonómicas y los servicios de emergencia han mantenido un seguimiento continuo desde el primer aviso, mientras se evalúa la evolución del nivel del agua.

¿Cuál es el embalse en La Rioja que se ha desbordado, activando el plan de emergencias?

El incidente se ha producido el pasado 8 de marzo en el embalse de Añamaza, situado en la pedanía de Valdegutur, dentro del término municipal de Cervera del Río Alhama. Como se mencionó previamente, este embalse riojano registró salidas de agua por encima del aliviadero tras varios días de lluvias continuadas.

El Gobierno autonómico activó el protocolo de emergencia tras recibir el aviso del rebosamiento de la presa.

Desde la Consejería de Agricultura se indicó lo siguiente: «El Gobierno de La Rioja, a través del Centro de Coordinación Operativa (CECOP), organismo competente, mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Especial de Protección Civil ante Inundaciones (INUNCAR)».

El comunicado sigue, explicando que el aviso se recibió a las 09:17 horas del 8 de marzo, alertando del rebosamiento del embalse de Añamaza. Actualmente, el nivel de emergencia ha vuelto a situarse en el 0.

Desde luego, la situación obligó a movilizar a diferentes equipos técnicos para supervisar el comportamiento de la presa y evaluar posibles riesgos. Entre los recursos desplegados destacan los siguientes:

Técnicos de Protección Civil.

Agentes de la Guardia Civil.

Personal del Servicio de Gestión de Recursos Hidráulicos.

Un helicóptero de la Dirección General de Medio Natural y Paisaje para reconocimiento aéreo.

Además, se informó de la incidencia a la Confederación Hidrográfica del Ebro y a la comunidad de regantes correspondiente para coordinar actuaciones en la zona.

El aumento del caudal por las lluvias ha provocado salidas de agua en La Rioja

Cabe reiterar que el episodio se originó tras varios días de precipitaciones continuadas en la región. Según los datos recogidos por los servicios técnicos, cerca de 100 litros por metro cuadrado se acumularon desde el jueves 5 de marzo, lo que incrementó el caudal del sistema hidráulico.

Ese aumento provocó que el agua superara la capacidad habitual del aliviadero del embalse riojano, generando el desbordamiento que desencadenó la alerta. Técnicos especializados y un ingeniero de Caminos se desplazaron al lugar para evaluar el estado de la infraestructura y analizar posibles afecciones en el entorno.

Durante las inspecciones también se revisó el funcionamiento de los sistemas de evacuación de agua de la presa, con el objetivo de determinar si el incremento de caudal respondía únicamente al volumen excepcional de lluvia o si existían otros factores técnicos.

En paralelo, la Guardia Civil estableció controles de acceso en las zonas próximas al cauce para impedir el paso a áreas potencialmente afectadas.

Los daños en cultivos riojanos que se generaron y trabajos para retirar el agua

El desbordamiento del embalse en La Rioja ha dejado consecuencias visibles en la zona agrícola cercana. Varias fincas quedaron anegadas tras la crecida, lo que obligará a realizar trabajos para retirar el agua acumulada.

Desde el Gobierno regional se explicó la situación tras visitar el lugar afectado. En declaraciones a medios locales se indicó: «Nos toca ponernos las botas, trabajar, empezar a meter medios mecánicos para intentar quitar el agua de las fincas anegadas y ir dando paso.»

Durante la inspección también se revisó el comportamiento de la presa y de los sistemas hidráulicos ante una crecida extraordinaria. Sobre este punto, responsables presentes señalaron: «Estamos comprobando cómo han funcionado los aliviaderos de la presa, cómo el agua se quedó pequeño el río. Es una presa que ha aguantado.»

Los técnicos recordaron que se trata de una infraestructura muy antigua, con partes que podrían tener varios siglos de antigüedad, lo que obliga a analizar con detalle su respuesta ante episodios meteorológicos intensos.

Un alivio para La Rioja: el nivel del río Alhama comienza a descender

A lo largo de la jornada, los datos registrados mostraron una evolución favorable. Según el seguimiento realizado por los servicios de emergencia, el nivel del río Alhama en Cervera del Río Alhama comenzó a descender durante la tarde.

A las 17:30 horas del domingo, el nivel del río se situaba en 0,48 metros, mostrando una tendencia a la baja. Este descenso sugiere una estabilización progresiva del embalse en La Rioja y del sistema hidráulico vinculado.

Mientras tanto, los equipos de emergencia continúan vigilando la zona y analizando la evolución meteorológica. Desde SOS Rioja se mantiene la recomendación de evitar el acceso a las áreas cercanas al cauce y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

Desde el inicio del episodio de lluvias el 5 de marzo, el Centro Coordinador de Emergencias ha gestionado 62 expedientes y 153 llamadas, además de registrar incidencias relacionadas con desprendimientos, caída de árboles y problemas en carreteras de distintos municipios de la comunidad.