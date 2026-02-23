Seria preocupación entre los expertos: los embalses españoles pierden 2000 hm³ de agua al año por evaporación

En España existen aproximadamente 1.225 embalses de distintos tamaños, entre los que el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) destaca 374, que son los que marcan la reserva hídrica nacional.

Aunque se habla cada vez más de sequías y restricciones, un estudio reciente ha puesto el foco en una pérdida silenciosa: parte del agua almacenada se evapora y vuelve a la atmósfera antes de llegar al grifo, al campo o a la industria.

Esa pérdida invisible mantiene en alerta a los expertos, porque cambia por completo las cuentas en un país donde cada verano supone un desafío para el abastecimiento.

Los embalses españoles pierden 2000 hm³ de agua al año por evaporación

La cifra ronda los 2.000 hm³ anuales, según el análisis publicado en Earth’s Future bajo el título Losing Water by Storing It: The Oversighted Side of Intensive Water Regulation and Damming, firmado por J. Lorenzo-Lacruz y otros investigadores. En algunos cálculos recientes, el volumen medio anual incluso sube por encima de 2.700 hm³. Para comprender el calibre de esta cifra, hay que recordar que un hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros de agua.

Esa cantidad equivale a más de la mitad del consumo urbano anual de toda España. Al final, lo que se evapora en un año podría abastecer durante meses a millones de hogares.

El problema es que la evaporación no aparece como una anécdota estacional, sino que crece con los años y se concentra en determinadas cuencas. En las últimas décadas, los autores señalan que el país ha llegado a perder alrededor de un 10% del agua embalsada por esta vía, como si una parte del almacén tuviera la puerta entreabierta.

El impacto no se reparte por igual. Las cuencas con grandes láminas de agua y veranos exigentes, como Guadiana, Tajo, Ebro, Duero o Guadalquivir, son las que pierden más. Y ahí está el problema, esas cuencas sostienen agricultura, abastecimiento y, en muchos puntos, generación hidroeléctrica.

Cómo la construcción de embalses ha multiplicado la evaporación en España

El equipo trabajó con datos de 362 embalses que representan el 94% de la capacidad de almacenamiento española. Cruzaron series meteorológicas (temperatura, viento, humedad, radiación) con la superficie real de agua expuesta en cada embalse. Reconstruyeron la evolución desde 1961 hasta 2018 y midieron la tendencia año a año.

La investigación detecta un incremento medio de la evaporación de 27,7 hm³ cada año en ese periodo, alrededor de 114.000 hm³ evaporados desde 1961. Para entender qué empuja esa curva, los autores separan factores y comparan pesos.

Es en ese estudio donde han visto que la construcción de embalses y el aumento de la superficie de agua expuesta han tenido un efecto mucho mayor que el propio calentamiento observado durante décadas.

En el artículo hablan de un impacto de la nueva construcción hasta 22 veces superior al del factor climático en el aumento histórico de evaporación.

Por otro lado, cuando el embalse se llena, la lámina de agua suele crecer y ofrece más «pantalla» al sol y al aire seco. Eso convierte al embalse en un intercambiador directo con la atmósfera, cuanto más agua guardas, más superficie queda disponible para evaporarse.

Por qué esta pérdida de agua preocupa tanto a los expertos

La primera alarma es la cantidad de agua que se está perdiendo y la segunda es económica, pues si esa pérdida ronda los 800 millones de euros anuales en valor estimado, el sistema paga dos veces, primero por construir y mantener infraestructuras y luego por una merma constante del recurso.

Además, la evaporación empeora la gestión en años extremos. Cuando llegan olas de calor largas y semanas sin lluvia, el embalse pierde agua cada día y, en paralelo, aumenta la demanda. El estudio plantea que, hacia finales de siglo, la evaporación podría crecer alrededor de un 35% bajo escenarios de altas emisiones.

En trabajos como Water scarcity challenges water security: a case for Spain’s freshwater ecosystems, los investigadores señalan que España no puede limitarse a incrementar la oferta de agua. También debe ajustar la demanda y reforzar la protección de ríos, acuíferos y humedales. Si se amplían recursos sin revisar el consumo, el desequilibrio reaparece y la presión sobre el sistema continúa.