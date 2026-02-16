Un giro climático en EEUU desconcierta a los investigadores: 41 estados se están calentando, pero no en los puntos siempre

Los científicos se muestran especialmente preocupados por lo que está sucediendo en el oeste de Estados Unidos. Según los últimos datos del National Snow and Ice Data Center y de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), el manto de nieve en estados como Oregón, Colorado y Utah ha alcanzado los niveles más bajos en décadas, con un espesor que se encuentra incluso un 30% por debajo del récord anterior. Los registros muestran que al menos 67 estaciones meteorológicas del Oeste han experimentado el periodo más cálido desde que existen registros.

La cobertura de nieve en esta época del año debería ser de aproximadamente 1,2 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a la superficie de California, Utah, Idaho y Montana. Sin embargo, actualmente apenas alcanza unos 401.000 kilómetros cuadrados, lo que corresponde aproximadamente al tamaño del estado de California. Mark Serreze, director del National Snow and Ice Data Center, señala que nunca había visto un invierno con un patrón tan persistente y anómalo, destacando la gravedad de la situación en el oeste de Estados Unidos.

Preocupación por el calor extremo en EEUU

La nieve que se acumula en las montañas del oeste es fundamental para que en primavera y verano haya un flujo constante de agua en ríos y arroyos. Sin embargo, la escasez actual de nieve implica que se reducirá significativamente el caudal del río y, en consecuencia, no haya suficiente agua para el consumo, la agricultura y la generación hidroeléctrica. Daniel Swain, del Instituto de Recursos Hídricos de la Universidad de California, advierte que la situación es «bastante seria» para toda la cuenca del Colorado.

Además de la presión sobre el agua, la falta de nieve aumenta el riesgo de incendios forestales. Sin una cubierta de nieve que mantenga el suelo húmedo durante los primeros meses del año, la vegetación y el terreno quedan más secos y, por ende, expuestos a las altas temperaturas de primavera y verano. Daniel McEvoy, investigador del Western Regional Climate Center, explica que el deshielo prematuro crea condiciones ideales para el fuego.

Desde el 1 de diciembre de 2025, el oeste de Estados Unidos ha registrado más de 8.500 récords diarios de temperatura máxima, según la NOAA. Russ Schumacher, climatólogo de la Universidad Estatal de Colorado, señala que si bien se han registrado ocasionalmente inviernos sin nieve, no hay registros de periodos de «calor extremo» como estos.

Las previsiones meteorológicas sugieren que la situación podría mejorar ligeramente en los próximos días con la llegada de lluvias y temperaturas más frescas. Sin embargo, Russ Schumacher afirma que «no hay posibilidad de que volvamos a la media histórica ni a nada que se le parezca».

Los datos recientes forman parte de un patrón más amplio de cambios climáticos en los Estados Unidos. Investigaciones previas, como el estudio de María Dolores Gadea Rivas y Jesús Gonzalo publicado en PLOS Climate, indican que 41 de los 50 estados estadounidenses muestran señales de calentamiento, incluso cuando las medias anuales no reflejan cambios significativos.

«El calentamiento global afecta la seguridad alimentaria e hídrica de todos. El cambio climático es una causa directa de la degradación del suelo, que limita la cantidad de carbono que la tierra logra contener. En la actualidad, unos 500 millones de personas viven en zonas afectadas por la erosión, mientras que hasta un 30 % de los alimentos se pierden o se desperdician como resultado de ella. Mientras tanto, el cambio climático limita la disponibilidad y la calidad del agua para el consumo humano y la agricultura», alerta la OCU.

El oeste de Estados Unidos, con sus inviernos tradicionalmente fríos y nevados, está experimentando un cambio sustancial. Los expertos señalan que las temperaturas extremas, la sequía prolongada y la falta de nieve subrayan la necesidad de implementar estrategias de gestión de recursos hídricos y de políticas de prevención de incendios.

«Hizo tanto calor, especialmente en diciembre, que la nieve solo caía en las cotas más altas de las montañas», indica McEvoy. «Luego llegó enero y prácticamente en todas partes se instaló una gran sequía durante las últimas tres o cuatro semanas y siguió haciendo calor».

Finalmente, la OCU advierte: «El 90 % de los desastres se clasifican como relacionados con el tiempo y el clima, cuestan a la economía mundial 520.000 millones de dólares al año y 26 millones de personas se ven empujadas a la pobreza como resultado de ello. El Banco Mundial estima que, si no se toman medidas, más de 140 millones de personas en África Subsahariana, América Latina y Asia Meridional se verán obligadas a emigrar dentro de sus regiones para 2050».

Y añade: «el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático exige que el calentamiento final se mantenga «muy por debajo» de los dos grados centígrados, y que se prosigan los esfuerzos para limitar aún más el aumento a 1,5 grados. Pero si no reducimos las emisiones globales, las temperaturas podrían aumentar hasta tres grados centígrados para el año 2100, causando más daños irreversibles a nuestros ecosistemas».