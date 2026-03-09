Lo que acaba de salir a la luz en la revista Frontiers in Microbiology parece el guión de una película de ciencia ficción, pero es una realidad que tiene en vilo a los expertos.

Un grupo de investigadores ha despertado a una bacteria que llevaba 5.000 años congelada a 25 metros de profundidad y el resultado ha sido desconcertante: el microorganismo es inmune a diez tipos de antibióticos que los médicos utilizan hoy en día para salvar vidas.

Un «superviviente» de la Edad del Bronce

La protagonista de este hallazgo es la cepa Psychrobacter SC65A.3. Este microbio fue extraído de un núcleo de hielo milenario bajo estrictas medidas de esterilidad para evitar cualquier contaminación con el mundo exterior. Sin embargo, al enfrentarla en el laboratorio a 28 antibióticos de diez clases diferentes (aquellos que usamos para frenar infecciones graves urinarias, respiratorias o de la sangre), la bacteria ni se inmutó ante diez de ellos.

¿Cómo es posible que un organismo que no ha tenido contacto con humanos sea resistente a fármacos creados en el siglo XXI? La respuesta está en su ADN. Los científicos han identificado más de 100 genes relacionados con la resistencia bacteriana en su genoma.

Según explica Cristina Purcarea, investigadora principal del Instituto de Biología de Bucarest: «La resistencia a los antibióticos ha evolucionado naturalmente en el medio ambiente mucho antes del nacimiento de la medicina moderna».

El peligro oculto bajo el hielo

Este descubrimiento abre dos vías de preocupación y una de esperanza para la salud pública global:

La amenaza del deshielo : los científicos advierten que, debido al cambio climático, el derretimiento de capas de hielo antiguas podría liberar de nuevo estos microbios «acorazados» en nuestro entorno actual, enfrentándonos a patógenos para los que no estamos preparados.

: los científicos advierten que, debido al cambio climático, el derretimiento de capas de hielo antiguas podría liberar de nuevo estos microbios «acorazados» en nuestro entorno actual, enfrentándonos a patógenos para los que no estamos preparados. Mecanismos desconocidos: se han localizado unos 600 genes de función totalmente desconocida, lo que indica que estas bacterias poseen armas biológicas que la ciencia aún no alcanza a comprender.

No obstante, no todo son malas noticias. En el corazón de esta bacteria milenaria también se han hallado 11 genes capaces de inhibir o matar a otros virus y hongos. Este «arsenal» natural podría ser la clave para que las farmacéuticas desarrollen, irónicamente, los antibióticos del futuro basándose en secretos de hace más de cinco milenios.