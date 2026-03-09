Trump advierte que el nuevo líder supremo de los ayatolás no le gusta y descarta enviar tropas a Irán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump ha declarado que el nuevo líder supremo de la tiranía de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder supremo Alí Jamanei, «no me gusta» y ha descartado enviar tropas de soldados a la dictadura para salvaguardar el material nuclear en Isfahán. El líder supremo Alí Jamenei murió eliminado el 28 de febrero en una operación conjunta de Estados Unidos e Israel, que ha dado comienzo a la guerra de Washington y Jerusalén contra Irán. Trump además ha destacado que mantendrá reservada su estrategia sobre cómo planea tratar con el nuevo líder supremo del país, Mojtaba Jamenei, en una entrevista publicada este lunes.

Trump ha restado importancia a una posible misión para recuperar uranio altamente enriquecido de una instalación subterránea después de que se hubiera indicado que esa opción estaba sobre la mesa del Despacho Oval: «No hemos tomado ninguna decisión al respecto. Estamos muy lejos», ha declarado Trump.

Trump también ha afirmado que no está contento con la decisión de Jamenei, de 56 años, de reemplazar a su padre, Alí ​​Jamenei, como líder de la teocracia durante el fin de semana, pero no ha reiterado su anterior amenaza de matar a cualquier sucesor que asumiera el poder sin su participación: «No les voy a decir nada», ha destacado Trump sobre sus planes para el joven Jamenei. «No les voy a decir nada. No estoy contento con él», ha destacado Trump. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos había destacado que si el líder supremo de la dictadura de los ayatolás no contaba con el visto bueno de Washington, «no duraría mucho».

Trump ha concedido una entrevista por teléfono desde su Trump National Golf Club en Doral (Florida) al periódico New York Post, que ha publicado las declaraciones este lunes. Trump ha intentado atajar los rumores sobre el envío de tropas terrestres a la instalación de Isfahán después de decirles a los periodistas en el Air Force One el sábado por la tarde que «no hemos hablado sobre esa posibilidad».