La televisión estatal rusa ha publicado por error un vídeo sin editar de Vladímir Putin grabando su mensaje de felicitación a las mujeres rusas en el que aparece con un severo ataque de tos. En la grabación, que duró unos minutos antes de ser eliminada, el presidente ruso, de 73 años, comienza a hablar con normalidad, pero de repente se detiene, se lleva la mano a la garganta, carraspea intensamente y sufre un prolongado ataque de tos que le impide continuar.

Putin, visiblemente incómodo y con la cara enrojecida por la tos, dice algo como: «Hablo mucho hoy… la garganta está un poco irritada, casi empiezo a toser», antes de pedir hacer una segunda toma. Un asistente incluso le ofrece agua. El clip se filtró accidentalmente, o eso dice la versión oficial, y rápidamente se ha viralizado en redes y medios internacionales.

Error, sabotaje o estrategia deliberada

La difusión del vídeo de Putin con el ataque de tos ha generado tres teorías: ha sido un error, una estrategia deliberada o una filtración interesada. La versión más extendida, por supuesto, es la de que ha sido un error del propagandista Kremlin: mostrarlo vulnerable, tosiendo sin control y admitiendo molestias físicas, choca frontalmente con la imagen de Putin como líder fuerte y enérgico.

Por su parte, algunos analistas y blogueros progubernamentales rusos (los llamados «turbopatriotas Z») han calificado la publicación como un posible sabotaje interno o un fallo garrafal de edición o de comunicación. Estiman que en un sistema donde cada aparición pública está milimétricamente controlada, que se escape un error tan humano resulta sorprendente.

Teoría conspirativa: ¿publicado a propósito?

También hay observadores críticos del régimen y, sobre todo, comentaristas ucranianos que especulan que podría tratarse de una filtración intencionada. Así lo sostienen en X, usuarios y cuentas como Nexta y Jay in Kyiv.

Argumentan que sectores hartos dentro del aparato podrían haber querido mostrar al «viejo enfermo» para erosionar su autoridad o preparar el terreno para un relevo. Un periodista ucraniano llegó a decir: «Construyes la imagen de un líder joven y fuerte, y con un vídeo así se derrumba todo y aparece un anciano decrépito». Sin embargo, no hay pruebas sólidas de esto y parece más una interpretación maximalista.

El incidente, además, ha reavivado con fuerza los rumores recurrentes sobre el estado físico de Putin, que llevan años circulando, sobre que padecería cáncer, Parkinson, problemas de tiroides o secuelas neurológicas.