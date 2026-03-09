Condenan a 72 años de cárcel a ‘La manada de Magaluf’ por violar salvajemente a una turista de 18 años

La manada de ocho jóvenes, siete franceses y un suizo, acusados de violar a una joven turista de 18 años en la habitación de un hotel de la localidad de Magaluf (Mallorca), ha admitido los hechos en la Audiencia Provincial de Baleares y ha aceptado un total de 72 años de prisión como supuestos autores de seis delitos de agresión sexual y ocho contra la intimidad.

La Fiscalía solicitaba inicialmente que fueran condenados a un total de 153 años de prisión y al pago de 190.600 euros. Sin embargo, tras el acuerdo de conformidad, que contempla la circunstancia atenuante de reparación del daño al haberse abonado ya la responsabilidad civil, las penas se han visto rebajadas a un total de 72 años y tres meses de cárcel.

Todos han sido condenados a dos años o dos años y tres meses como supuestos autores de sendos delitos contra la intimidad y seis, por diferentes grados de agresiones sexuales. Por lo que respecta a los delitos de agresión sexual, de los cuales dos de ellos no están acusados, las penas varían en función de la gravedad del mismo. Tres son delitos continuados, dos con penetración y uno sin acceso carnal.

De esta manera, dos de los procesados han sido condenados a 13 años y tres meses de prisión, uno a 13 años, dos a 11 años, uno a seis años y tres meses y dos a dos años y tres meses.

Los hechos ocurrieron concretamente sobre las 07:30 horas del 14 de agosto de 2023, cuando siete de los procesados acudieron a la habitación del establecimiento hotelero acompañados de la víctima, donde en aquel momento ya se alojaba uno de ellos.

Una vez todos reunidos, los varones, conocedores del estado de inconsciencia en el que se encontraba la mujer, la desnudaron, la sometieron a tocamientos de carácter sexual y la violaron en múltiples ocasiones durante media hora.

Además, los acusados jalearon comentarios obscenos mientras abusaban de ella y grabaron con sus teléfonos móviles 21 vídeos de las agresiones sexuales que después compartieron a través de una aplicación de mensajería instantánea.

La joven consiguió salir de la habitación y bajar a la calle, donde pidió auxilio a gritos. De inmediato fue atendida por el personal de seguridad del hotel, que avisó a la Guardia Civil. Atendiendo a la descripción de los autores que ofreció la víctima, los agentes consiguieron identificar y detener a los componentes de la manada. También prestó declaración la víctima, que fue examinada por un médico forense.