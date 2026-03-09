Más plazas de FP y más recursos de orientación para reducir el abandono escolar en Baleares

La Conselleria de Educación y Universidades ha aumentado las plazas de Formación Profesional (FP) y las plazas de orientadores en los centros de educación obligatoria como parte de un programa para prevenir el abandono escolar en Baleares.

Según ha explicado en rueda de prensa este lunes el conseller Antoni Vera, el programa ha supuesto la creación de 87 nuevas plazas de orientadores, alcanzando un total de 451, y la incorporación de 1.078 nuevas plazas de FP durante los cursos 2024-2025 y 2025-2026, además de nuevos docentes y ciclos formativos.

El abandono escolar temprano en Baleares se situó en 2025 en el 15,2%, según datos del Ministerio de Educación, cinco puntos menos que el año anterior y el nivel más bajo de la última década.

La iniciativa presentada por la Dirección General de Formación Profesional y Ordenamiento Educativo y desarrollada a través de la red de los Puntos de Orientación Académica y Profesional (POAP) ha incorporado nuevas acciones y un sistema de seguimiento para detectar el abandono escolar.

Además, se han incorporado tareas de acompañamiento a los jóvenes que han dejado los estudios y quieren retomar su actividad académica y laboral.

Según ha explicado el conseller, el programa comienza con una fase de detección y prevención primaria mediante herramientas como el formulario Start FP, actividades de tutoría y orientación, charlas informativas para familias y profesorado y formación específica para docentes.

También se incluyen visitas a centros de formación profesional, el registro que recogerá la información relativa a la orientación académica y profesional de cada alumno y los encuentros L’FP t’escolta.

En una segunda fase, más específica para los alumnos de FP que presentan un riesgo de dejar los estudios, el centro, con apoyo del POAP de referencia, llevará un seguimiento a partir de los resultados del formulario, utilizará la herramienta Ancoratge para identificar casos no comunicados y activará el Programa de Rastreo y Prevención cuando sea necesario.

En la tercera fase, cuando el alumno ya ha dejado los estudios, se realizarán sesiones de acompañamiento, valoración personalizada de cada situación y un traspaso final coordinado cuando el alumno se incorpora a un nuevo centro formativo.

Además, el conseller de Educación ha anunciado la actualización de los Programas de Cualificación Inicial (PQI) y Específicos (PQIE) y la ampliación de la oferta de Formación Profesional (FP), con el objetivo de prevenir el abandono escolar y ofrecer itinerarios formativos más flexibles y adaptados a las necesidades de los jóvenes.

Los programas están dirigidos a jóvenes de entre 16 y 21 años, con posibilidad de ampliarlo hasta los 22 años, sin título de la ESO en el caso del PQI y a estudiantes con discapacidad intelectual del 33% o superior, en el caso de los programas específicos. Según la Conselleria, aproximadamente la mitad del alumnado completa estos programas y, al cabo de un año, el 80% continúa estudiando o se ha incorporado al mercado laboral.