RIU y Barnardos: nueva alianza de RSC para apoyar a 1.200 niños en Dublín

RIU Hotels & Resorts anuncia el inicio de una alianza estratégica con Barnardos, la organización benéfica infantil líder en Irlanda. Con más de 60 años de trayectoria en el país, Barnardos trabaja para garantizar que los niños que enfrentan desafíos críticos, como la pobreza, la desventaja educativa o la falta de vivienda, tengan acceso a un futuro lleno de oportunidades.

A través de esta colaboración, enmarcada en la estrategia Proudly Committed, RIU aportará recursos para apoyar la labor experta de la ONG en Dublín, ciudad donde la cadena opera el Hotel Riu Plaza The Gresham Dublin.

La alianza, que nace con un horizonte inicial de tres años, se centrará en dos pilares prioritarios de actuación junto a Barnardos: el Programa de Primera Infancia (Early Years Programme) y el Programa de Apoyo Familiar (Family Support Programme).

El primero está diseñado para apoyar a niños de entre 3 y 5 años que requieren formación adicional para comenzar la etapa escolar en igualdad de condiciones, asegurando que tengan el mejor comienzo posible en la vida. Por su parte, el programa de apoyo familiar fortalece las capacidades de los responsables de los menores a través de servicios personalizados que van desde el apoyo emocional hasta talleres grupales de crianza.

Además, el proyecto incluye un fondo para bienes de primera necesidad destinado a mitigar el impacto del aumento del coste de la vida en las familias de los barrios de Dublín 1 y Dublín 8, áreas de influencia directa del proyecto.

Esta iniciativa se ha estructurado a través del Método RIU, un protocolo de inversión social que permite a la cadena identificar las necesidades reales de una comunidad mediante el diálogo con ONGs, autoridades y empleados, asegurando que cada proyecto sea relevante e incluya una medición del desempeño para garantizar su continuidad.

Con esta alianza, RIU consolida su pilar de Comunidad y Destinos Sostenibles, alcanzando su objetivo de contar con un proyecto social en la capital irlandesa.