Flick se muerde la lengua con Xavi Hernández: «Sé la verdad y no la diré»

Hansi Flick compareció en la sala de prensa de St.James’ Park este lunes por la tarde para analizar la previa de la ida de la semifinal de la Champions League que disputará el Barcelona frente al Newcastle este martes desde las 21:00 horas.

«Somos colegas de profesión y tenemos buena relación, le he visitado, nos hemos visto, pero es algo privado. Sé la verdad y me la quedo. No la diré aquí», comenzó fuerte Hansi Flick en sala de prensa hablando de las polémicas palabras de Xavi Hernández.

«El Newcastle juega bien, presionará uno contra uno, es rápido en ataque, tenemos que defender muy bien con orgullo y valentía. Los dos partidos cuentan. Ya lo vimos ante el Atlético en Copa. Tenemos que tener cuidado y lo haremos», comentó sobre su rival en la Champions League este martes.

También habló de su relación con Deco: «Tenemos que esperar a las elecciones. Cuando llegué al Barça, siempre he tenido buena sensación con Deco y Bojan. Trabajamos muy bien. No solo analizamos la primera plantilla, también el B y la Masía. Hablamos con Deco y Bojan del tema. Tenemos jugadores que son buenos. Hablamos de Casadó, Bernal y Gerard. Vemos lo mismo en los jugadores y damos lo mejor para este club. No sé por qué se les pregunta lo que se pregunta en la entrevista, hay que priorizar el partido. Estoy en Barcelona donde todo es fantástico, los jugadores, el personal… hacemos piña. Hay que crear un equipo para el futuro. Que todo funcione. Eso es lo que quiero decir. Respeto el partido de mañana y nos centraremos en esto».

Flick analiza el partido contra el Newcastle

«La Premier es la mejor liga del mundo. Equipos fuertes y mucho dinero. Tienen muchos equipos en la siguiente ronda. Tenemos mucha calidad y continuar jugando como el Barça sabe y mostrarlo a los seguidores», dijo sobre la competición inglesa y el Newcastle.

«Hablamos y analizamos ese partido y lo hacemos con todo. En la ida no defendimos como queríamos. Algunos jugadores no hicieron un buen partido. En la vuelta todos presionaban, se juntaban. Hay que saber cuándo jugar, cuándo hacer presión. Si estás en bloque alto o mediano. Sin presión, es difícil de defender», analizó Hansi Flick ante la prensa.

«Bernal está bien, está recuperado. No hay presión para mí. Hablamos de un equipo joven. Lamine, Fermín, Cubarsí… tienen una calidad increíble. Para mí disfrutar de ellos, cómo mejoran, es increíble. Como ‘Cuba’ defiende. Está de central y metido. En Bilbao sacó de banda y fue con una fuerza increíble. Como defensa está al nivel de Lamine. Tiene que mejorar, cuando tenga más rodaje, será brutal. Jugará al nivel más alto que os podéis pensar», prosiguió Flick con elogios hacia su plantilla, sobre todo para Pau Cubarsí.

Más sobre Xavi: «Tiene que responder, no yo. Espero que no le afecte (sobre Laporta)».