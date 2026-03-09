Horario de todos los partidos de ida de octavos de final de la Champions League y dónde ver por TV en directo y en vivo online

Las competiciones europeas vuelven con la disputa de los octavos de final y los amantes del deporte rey están deseando ver los diferentes choques de la Champions League, ya que los dieciséis mejores equipos del viejo continente pelearán por clasificarse para los cuartos. De momento, todos esperan poder sacar un resultado positivo en esta ida para, dentro de una semana, certificar su pase en los encuentros de vuelta. Te contamos cuándo son, a qué hora empiezan y dónde ver por TV los diferentes choque de los octavos de la máxima competición continental.

Horario y dónde ver los partidos de ida de octavos de la Champions League

Hace unos días conocíamos los enfrentamientos decisivos en los octavos de final de la Champions League, que venían marcado por los resultados en la clasificación de la fase de liga. Todos los equipos ya saben el camino que tendrán que seguir para alcanzar la gran final de la máxima competición y, por ejemplo, podría haber un duelo entre el Barcelona y el Atlético en cuartos, mientras que no habría Clásico o derbi hasta el último choque del torneo.

Galatasaray – Liverpool. Martes 10 de marzo a las 18:45 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Newcastle – Barcelona. Martes 10 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 1.

Atlético de Madrid – Tottenham. Martes 10 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Atalanta – Bayern de Múnich. Martes 10 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 3.

Bayer Leverkusen – Arsenal. Miércoles 11 de marzo a las 18:45 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

PSG – Chelsea. Miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 2.

Bodo/Glimt – Sporting de Portugal. Miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 3.

Real Madrid – Manchester City. Miércoles 11 de marzo a las 21:00 horas. Movistar Liga de Campeones 1.

Cuándo se juegan los partidos de vuelta de octavos de la Champions League

Este miércoles por la noche terminarán los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League y habrá que esperar una semana más para disfrutar de los encuentros de vuelta en los que se decidirán los ocho equipos que avanzarán a los cuartos. El Barcelona es el único equipo español que tendrá el factor campo a su favor, mientras que el Real Madrid y el Atlético se jugarán su continuidad en el torneo en Inglaterra.

Sporting de Portugal – Bodo/Glimt. Martes 17 de marzo a las 18:45 horas.

Chelsea – PSG. Martes 17 de marzo a las 21:00 horas.

Manchester City – Real Madrid. Martes 17 de marzo a las 21:00 horas.

Arsenal – Bayer Leverkusen. Martes 17 de marzo a las 21:00 horas.

Barcelona – Newcastle. Miércoles 18 de marzo a las 18:45 horas.

Tottenham – Atlético de Madrid. Miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas.

Liverpool – Galatasaray. Miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas.

Bayern de Múnich – Atalanta. Miércoles 18 de marzo a las 21:00 horas.

Cuándo es la final de la Champions League

La UEFA anunció en su calendario que la final de la Champions League de esta temporada se disputará el sábado 30 de mayo en el Puskas Arena, en Budapest. El encuentro, a diferencia de otros años, comenzará a las 18:00 horas (horario peninsular) y todo el mundo espera que se puedan ver las caras dos equipos españoles. Si eso se produjese estaríamos hablando del Real Madrid contra el Barcelona y el Atlético, ya que los colchoneros y culés van por un lado del cuadro y los de Concha Espina por el otro.

Final de la Champions League. Sábado 30 de mayo a las 18:00 horas (horario peninsular) . Puskas Arena (Budapest, Hungría).

Dónde ver por televisión en directo los octavos de la Champions League

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para retransmitir de forma íntegra todos los partidos de la máxima competición continental, pero también los de la Europa y la Conference League. Esto quiere decir que los amantes del deporte rey que quieran disfrutar de todos los encuentros de octavos de final de la Champions League lo pondrán ver en directo por televisión mediante los diferentes canales de Movistar Liga de Campeones, pero eso sí, hay que recordar que es un canal de pago al que habrá que estar suscrito.

Además, todos los aficionados del Real Madrid, Atlético y Barcelona y los seguidores de las diferentes competiciones europeas, también podrán ver en streaming y en vivo online los encuentros de los octavos de final de la Champions League a través de la aplicación de Movistar+. Todos los clientes podrán descargarse esta app en su teléfono móvil, tablet y smarts TVs para después iniciar sesión y disfrutar en su dispositivo favorito. La página web de este medio también estará disponible para los que prefieran acceder a ella con un ordenador.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información diaria sobre lo que ocurra tanto en la ida como en la vuelta de los octavos de final de la Champions League. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de los partidos del Barcelona y Real Madrid y publicaremos la crónica, como también la del Atlético, junto a las reacciones importantes que se produzcan por los diferentes campos europeos.