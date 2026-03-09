Marruecos todavía sueña con juntar a Iniesta y Xavi: «El Mundial de Estados Unidos lo determinará todo»

Camina Marruecos a caballo entre la resaca de la reciente y traumática final perdida en la Copa África —ante Senegal en la tanda de penaltis tras fallar Brahim una pena máxima en la última jugada del partido— y la revolución deportiva en busca del éxito. El plan pasa por reforzar una estructura del fútbol marroquí, que lleva años ensamblándose y busca los últimos revestimientos que pasan por el banquillo y el despacho. Marruecos se ilusiona con la llegada de Xavi como seleccionador y de Iniesta como director deportivo por más que hace días encallara.

Según ha podido saber OKDIARIO, la Federación marroquí no tira la toalla y la contratación del de Fuentealbilla queda supeditada al Mundial 2026. «Piensan en grande», confirman a este periódico fuentes muy cercanas al ente federativo. «Todo lo determinará el Mundial de 2026», aseguran las mismas fuentes. En este momento hay inquilinos en ambos espacios. De hecho, en el banquillo hubo relevo recientemente. Regragui, estandarte de la Marruecos semifinalista del último Mundial, dio un paso al lado y su lugar lo ocupó Mohamed Ouahbi, seleccionador campeón del mundo Sub-20.

No obstante, el resultado del Mundial del próximo verano determinará los pasos a seguir en la Federación. Cabe recordar que Iniesta estuvo invitado en la final de la Copa África por el rey Mohammed VI y su fichaje por la Federación dio en el palo. Estuvo tan cerca que el comunicado oficial ya andaba preparado y había sido filtrado a medios de comunicación, pero el trato se cayó días antes por desacuerdos económicos. El desembarco de Iniesta atraería a Xavi, que ya estuvo en la terna para ocupar el banquillo marroquí tras la dimisión de Regragui.

La intención de Xavi es moldear un proyecto desde el principio, no asumir un cargo a tres meses vista del Mundial, como lo es el actual. Todo el plan tiene como objetivo el Mundial 2030, el que organizará Marruecos junto a España y Portugal. Ese ciclo, de 2026 al 2030, es para el que Marruecos todavía sueña y mantiene negociaciones para traer a Iniesta y Xavi. Por el camino se disputarán las Copas de África 2027 y 2028, la novedosa Nations League africana y el mencionado Mundial.

Marruecos: Iniesta, Xavi y un ambicioso plan

Los resultados actuales son fruto y trampolín al mismo tiempo. Son la secuela del trabajo bien hecho durante años y la precuela del ambicioso plan que tienen por delante, que cuenta con una inversión que toca a todos los actores del fútbol. Instalaciones, proceso de captación, metodología y filosofía de juego para potenciar al futbolista local. Desde la base a la cúspide. «El mayor talento está abajo, en las categorías inferiores. Me atrevería a decir que el 50% de los futbolistas podrían jugar en el Real Madrid y Barcelona de su categoría. Tienen mucho nivel», cuentan a OKDIARIO fuentes cercanas a la Federación de Fútbol de Marruecos.

La diáspora social abre el campo de acción a la hora de la captación. Los futbolistas marroquíes están dispersos por España, Francia, Bélgica, Países Bajos… Lo que desemboca en mayor rango de actividad a la hora de monitorizar. «Aquí tenemos un desarrollo tecnológico que no existe en España. Ni la Federación ni clubes de primer nivel como el Real Madrid», explican las mismas fuentes a este periódico. Sus bases de datos hacen seguimientos de jugadores que «no salen en las bases de datos de los mejores clubes de España». La Federación ordena, controla y tiene a dos clics toda la información de cualquier jugador.

El gran desarrollo tecnológico permite al ente federativo estar conectado con los clubes y tener el control sobre el desarrollo futbolístico de los mismos. Es decir, sobre el Raja de Casablanca —por poner un ejemplo— la Federación tiene controlados todos sus partidos, entrenamientos, perfiles de jugador, parámetros físicos y tácticos… «Es una barbaridad», reconocen a OKDIARIO fuentes muy cercanas al ente federativo. Entre bambalinas de toda la obra se encuentra Fathi Jamal, ex jugador y entrenador marroquí. Su figura no es muy conocida en Europa, pero tremendamente influyente en el fútbol de Marruecos y relacionada con FIFA.

Se encarga de, con un presupuesto proveniente de la Federación de Fútbol de Marruecos, gestionar los recursos y crear grupos de expertos con gente de su confianza y asistentes europeos para dibujar el desarrollo del fútbol local. En Marruecos existen, por un lado, centros federales que parten de la Federación y, por otro, los clubes y todos los participantes de un proceso de captación que es vertical. El ente federativo tiene muy controlados a los jugadores de grandes clubes y estos clubes, a su vez, a los de equipos de un perfil menor. En otras palabras, la Federación se comunica con el Raja de Casablanca —por dar continuidad al ejemplo ya mencionado— y a sus jugadores con más talento se los ‘lleva’ a entrenar a centros federales.

Existen cuatro centros repartidos por el país a los que acuden los futbolistas, seleccionados una vez a la semana para ejercitarse, ya que el fin de semana compiten con el club. El desarrollo del jugador es individualizado y bajo la idea de instaurar un modelo de juego unificado desde las categorías inferiores. Pretenden ofrecer un juego más atractivo que ofrezca más variedad táctica. «Hay presupuesto destinado a ello», cuentan fuentes a este periódico.