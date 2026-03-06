Terremoto en Marruecos: Regragui deja la selección a menos de 100 días para el Mundial

Marruecos ha entrado en pánico. Walid Regragui dejó de ser seleccionador de los ‘Leones del Atlas’ a menos de 100 días de empezar el Mundial, lo que ha provocado un terremoto en la búsqueda de un sustituto para un equipo que se volvía a postular como uno de los huesos duros del campeonato. Lo anunció este jueves en un vídeo de despedida y de agradecimiento después de perder hace unos meses la final de la Copa África ante Senegal.

El técnico posteó en su cuenta en Instagram un vídeo en el que recoge los momentos más destacados de su trayectoria al frente de la selección marroquí —que comenzó en 2022— con imágenes que muestran fragmentos de su comparecencia ante la prensa, abrazos con los jugadores y celebraciones, entre otras. Acompañó el vídeo con el mensaje: «Siempre Marruecos. Dios Patria, Rey. Gracias».

Varios jugadores postearon mensajes a Regragui. El lateral de Paris Saint Germain Achraf Hakimi le mostró su agradecimiento en un mensaje en su cuenta en Instagram y destacó su capacidad de inspirar a los jugadores y los aficionados. «Walid Regragui, gracias por el trabajo excepcional que has realizado a la cabeza de la selección marroquí. Tu liderazgo, pasión y visión han inspirado no solo a los jugadores, sino también a todo un país y a millones de aficionados en todo el mundo», se lee en su mensaje.

Con Regragui como seleccionador, Marruecos logró el cuarto puesto en el Mundial de Catar y fue finalista en la Copa de África de 2026, consolidándose como una de las selecciones más destacadas del continente. Ahora, el problema está en quién será sucesor

Marruecos y Andrés Iniesta, acuerdo frenado

El español Andrés Iniesta no ha llegado a un acuerdo con la Federación Real Marroquí de Fútbol (FRMF) para reforzar el cuadro técnico de la selección nacional, según informaron a EFE fuentes cercanas a las negociaciones. A pesar de que incluso había un comunicado formal preparado para su distribución sobre el anuncio previsto para hoy de su incorporación, finalmente no se produjo el acuerdo definitivo y habrá que esperar a próximas fechas para ver si el jugador español acepta las negociaciones avanzadas durante las últimas horas.

En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que la Federación marroquí de fútbol está interesada en el perfil del español. De momento, Marruecos incorporará a su cuerpo técnico a João Sacramento, que fue segundo entrenador en el Paris Saint-Germain, la AS Roma y el Tottenham.

El nombre de Andrés Iniesta -considerado una leyenda del FC Barcelona y de la selección española-, se había barajado como nuevo director deportivo de los «Leones del Atlas», aunque el jugador todavía no ha llegado a un acuerdo con la Federación Marroquí, según las fuentes consultadas. El nuevo técnico de la selección anunció que su adjunto será João Sacramento y aseguró que trabajará con «humildad», «seriedad» y «patriotismo» para que «el pueblo marroquí se sienta orgulloso».