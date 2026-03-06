En las carreras largas, las de verdad, no basta con llegar. Hay que mantenerse firme, adaptarse a los tiempos y, sobre todo, no perder nunca la vocación. La trayectoria de José Santafé Arnedo, recién nombrado director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, es un ejemplo de esa constancia silenciosa que rara vez busca el foco, pero que termina marcando el rumbo de una institución.

Su nombramiento por el ministro Fernando Grande-Marlaska, a propuesta del director general de la Policía, Francisco Pardo, no es fruto de la improvisación. Es el resultado de más de tres décadas de trabajo dentro del cuerpo, desde que en 1990 ingresara como alumno de la escala ejecutiva de la Policía Nacional. Desde entonces, su carrera ha transitado por la seguridad ciudadana, la policía judicial o extranjería en destinos tan exigentes como Madrid o Baleares.

Recuerdo aquella primera entrevista que realicé a un joven inspector de antidisturbios. Quedamos en el bar Las Tres Esquinas, a escasos 100 metros de la Jefatura. Su mensaje fue claro y directo. Se definió como un muchacho del barrio madrileño de Malasaña que, en la década de los años 80, deseaba con todas sus fuerzas convertirse en policía, en un entorno que muchas veces empujaba a terminar siendo justo lo contrario.

Ascendió a inspector jefe en 2005, a comisario en 2012 y, en 2020, alcanzó la máxima categoría en la Policía Nacional. Desde julio de 2022 ejercía como jefe superior de Policía en Baleares, un destino que no solo ha sido un puesto de responsabilidad, sino también una etapa profundamente personal. Porque hablar de Santafé Arnedo únicamente desde los cargos sería quedarse en la superficie.

Quienes le conocen saben que detrás del uniforme hay un hombre de carácter directo, trato cercano y una forma de liderar muy basada en el contacto humano. Amable y afectuoso, aunque con ese pronto que a veces aparece en las personalidades intensas y que, según dicen quienes han trabajado con él, siempre sabe reconducir para acercar posiciones.