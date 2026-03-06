El PSOE expulsa al alcalde de Almusafes denunciado por acoso y agrava la crisis del PSPV de Morant

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almusafes (Valencia), Toni González, que ya había sido suspendido cautelarmente de militancia el pasado diciembre tras hacerse públicas unas acusaciones por un supuesto acoso sexual y laboral. La expulsión de González se ha producido a solo dos días del 8-M. Llega apenas cuatro días después de que 300 militantes de la agrupación socialista de esa misma localidad estamparan su firma a favor del primer edil. Además, evidenciaron ya un enfrentamiento abierto con la dirección del PSPV. Es decir, con Diana Morant. El alcalde de Almusafes había tildado las denuncias contra él, de dos empleadas municipales, de falsas. A su juicio, eran fruto de una venganza contra su persona.

El pasado 25 de febrero, el PSOE había abierto un expediente al citado Toni González por «amenaza velada» a la secretaria general, la mencionada Diana Morant, y por «menospreciar» a la mujer que le había denunciado. Ahora, la decisión de la expulsión ha partido de la Secretaría de Organización, que dirige otra valenciana y aliada de Morant, Rebeca Torró. Pero, lo que al parecer ha determinado la expulsión del alcalde de Almusafes han sido, precisamente, las declaraciones contra quienes le denunciaron por acoso sexual.

Hasta que se produjeron las denuncias, Toni González era el número 2 del PSPV en la provincia de Valencia, que lidera otro alcalde, el de Mislata, Carlos Fernández Bielsa. Este último, también enfrentado por unos motivos que nada tienen que ver con lo sucedido en Almusafes, con la secretaria general del PSPV, Diana Morant.

La expulsión del alcalde de Almusafes agrava la guerra interna que ya adelantó OKDIARIO, dentro de la federación socialista valenciana. Una crisis que, por motivos que nada tienen que ver con el caso de Almusafes, ya se había cobrado esta misma semana la disolución de la ejecutiva de otra agrupación importante en la Comunidad Valenciana, la de San Vicente del Raspeig, en Alicante, donde ha tomado el mando una Gestora. Los socialistas llevan también meses dirigidos por otra gestora en la ciudad de Alicante. Y, en ambos casos, esta situación tiene visos de prolongarse hasta después de las próximas elecciones.