El escritor madrileño Pablo Álvarez gana el Premio Azorín de Novela con ‘La necesidad de amar’

El escritor madrileño Pablo Álvarez ha ganado el Premio Azorín de Novela con su obra La necesidad de amar, donde el autor aborda la relación sentimental entre sus tres protagonistas. La obra ha concitado el beneplácito unánime del jurado, que ha destacado «su narrativa excelente, su trama envolvente, sorprendente y valiente».

El Premio Azorín de Novela está convocado, desde hace más de 30 años por la Diputación de Alicante y el Grupo Planeta. Está dotado con 45.000 euros para el ganador, en una edición a la que se han presentado nada menos que 735 originales, lo que evidencia su consolidación en Europa, América y algunos países de Asia.

La necesidad de amar, según ha explicado su propio autor, está ambientada en Roma. Aborda la historia de Martí, quien obtiene una beca para escribir sobre una heroína del Renacimiento, Beatrice Cenci, pero el proyecto queda desplazado a raíz de la intensa relación que entabla con una extravagante pareja, «un vínculo que marcará su vida».

Pablo Álvarez ha revelado que la historia de La necesidad de amar está centrada en una «enigmática mujer», en Roma y en un «palacio decadente del Trastevere». Para Pablo Álvarez, los tres personajes principales, «están abrazados por la herida y por la necesidad de ser amados».

El acto ha sido presentado por la actriz alicantina Vanesa Romero. Y ha sido presidido por el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez. En su intervención, Pérez ha recordado la figura de Azorín, de quien ha destacado que fue «un artesano de la palabra, con un prodigio poético, retórico, periodístico y teatral inmenso».

Pablo Álvarez, el ganador de la actual edición del Premio Azorín de Novela, es un reconocido editor y agente literario, con más de 35 años de experiencia en el sector. El jurado que le ha concedido el premio ha estado compuesto por el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, como presidente; los escritores Reyes Calderón, Juan Eslava Galán y Luz Gabas; el doctor en Filología Hispánica y crítico literario, Jaime Mas; el escritor y crítico literario, José Ferrándiz; y la directora de Editorial Planeta, Belén López.

Al acto han asistido el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira; el alcalde de Alicante, Luis Barcala; el director de Relaciones Institucionales y del Gabinete del Presidente del Grupo Planeta, Carlos Crehueras, y el director de Comunicación del Grupo Planeta, Patrici Tixis, entre otros.

La Orquesta ADDA Simfónica, que dirige Josep Vicent, ha interpretado un fragmento de Las bodas de Luis Alonso, tras lo que se ha desarrollado una representación teatralizada de un texto literario a cargo de la actriz Pepa Pedroche.