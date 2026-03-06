Misterio en la Antártida: desaparece un submarino tras descubrir estructuras desconocidas bajo el hielo

Un submarino autónomo diseñado para explorar el océano bajo el hielo de la Antártida desapareció durante una misión científica el pasado 2024 después de cartografiar por primera vez estructuras desconocidas bajo una plataforma glaciar. El vehículo, llamado Ran, formaba parte de un proyecto internacional destinado a comprender mejor el deshielo de los glaciares antárticos y sus consecuencias para el aumento del nivel del mar.

El submarino fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia, y está diseñado para operar de forma autónoma bajo grandes masas de hielo, en lugares donde los barcos o los buzos no pueden llegar. Este vehículo submarino, de varios metros de longitud, puede navegar durante horas o días bajo plataformas de hielo flotante mientras utiliza sensores y sistemas de sonar para cartografiar el terreno y recoger datos científicos.

Su misión más reciente tenía como objetivo explorar la zona situada bajo el glaciar Dotson, en la región de la Antártida Occidental. Los científicos querían comprender mejor cómo interactúan el océano y el hielo en esa área, un proceso clave para entender la velocidad a la que se están derritiendo algunos glaciares.

Durante su exploración, Ran logró mapear una amplia zona del fondo marino situada bajo la plataforma de hielo. Los datos obtenidos revelaron una serie de estructuras geológicas y canales en la base del glaciar, formados por la interacción entre el hielo y corrientes relativamente cálidas que circulan por el océano profundo.

Estas formaciones incluyen terrazas, cavidades y canales erosionados en la parte inferior del hielo, lo que indica que el agua oceánica está modelando el glaciar desde abajo. Este tipo de procesos es uno de los factores que pueden acelerar el deshielo de las plataformas de hielo antárticas.

El descubrimiento resulta especialmente relevante porque la región de la Antártida Occidental se considera una de las zonas más vulnerables al calentamiento oceánico.

La desaparición de Ran

Tras completar parte de su misión de exploración, el submarino se adentró varios kilómetros bajo la plataforma de hielo. En ese momento los investigadores perdieron el contacto con el vehículo y este no regresó al punto de recogida previsto.

Desde entonces, el submarino no ha podido ser recuperado. Los científicos creen que pudo quedar atrapado bajo el hielo, sufrir un fallo técnico o colisionar con alguna estructura en la cavidad subglacial. Debido a la dificultad de operar en esa zona (cubierta por cientos de metros de hielo y a gran distancia del océano abierto) resulta extremadamente complicado organizar una operación de búsqueda.