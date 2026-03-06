La Tierra va a colapsar y Stephen Hawking ya confirmó la fecha: esto es lo que ha dicho

Stephen Hawking fue un visionario que se adelantó a su tiempo, pese a la discapacidad que lo acompañó toda la vida, no dudó en lanzar todo tipo de teorías que se han ido cumpliendo. Desde conectar un poco mejor con un universo que puede darnos más de una sorpresa inesperada. Una novedad que puede acabar siendo la que nos dará alguna que otra alegría inesperada en estos días que tenemos por delante. Un giro auténtico que, sin duda alguna deberemos estar esperando.

El tiempo como el universo, tiene un inicio y un final, desconocemos cómo se originó el mundo tal y como lo conocemos, enmarcado en un marco que puede tener miles de años. Somos conscientes de que este tiempo quizás esté llegando a su final, hablando en proporciones que pueden llegar a ser enormes. El final que nos espera según Stephen Hawking puede ser enorme, en especial en estos días en los que llegan algunos descubrimientos que podemos empezar a visualizar de una forma muy diferente. Esto es lo que ha dicho un Stephen Hawking que parece que sabía una fecha que todos tememos, la del colapso de la Tierra.

Una mente extraordinaria como la de Stephen Hawking puede llegar hasta unos niveles enormes de conocimiento. Lo demostró siendo capaz de crear grandes teorías que han acabado siendo lo que nos acompañará en estos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Vivimos a merced de una situación que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que quizás el universo nos envíe una importante señal.

Es hora de saber qué dice este científico que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos hará descubrir que todo inicio tiene un final.

El colapso de nuestro planeta es algo que parece que tiene fecha.

La Tierra colapsará en algún momento dando pie a un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un giro destacado en el tiempo que pensábamos que teníamos como especie y que quizás acabe siendo el empujón definitivo para ir en busca de otros planetas que habitar.

Los expertos de Population Research Institute explican que: «Ahora el físico de renombre mundial Stephen Hawking ha afirmado que la superpoblación y el consumo excesivo de energía convertirán la Tierra en una «bola de fuego» para 2600, según Metro. Hawking hizo la afirmación en cerce de cejas en un discurso en vídeo pronunciado recientemente en la Cumbre Tencent WE en Beijing. La declaración de «bola de fuego» de Hawking prefació un llamamiento a la comunidad científica para apoyar «Breakthrough Starshot», una empresa para lanzar una nanonave espacial capaz de alcanzar Alpha Centauri, nuestro sistema estelar vecino más cercano, en unos 20 años. Hawking espera que tal misión pueda revelar planetas potencialmente habitables para futuras generaciones. Hawking hizo el caso de que la humanidad debe «ir audazmente a donde nadie ha ido antes» para que la humanidad continúe durante otro millón de años. Si bien puede ser importante para la humanidad encontrar otros planetas habitables cercanos como posible «plan B» en caso de una catástrofe mundial, ciertamente no se proyecta que el crecimiento de la población y el consumo de energía conviertan la Tierra en una «bola de fuego».

Una bola de fuego puede acabar siendo el destino de un planeta que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unos días en los que el futuro del ser humano parece estar fuera de nuestro planeta. Esta iniciativa Breakthrough Starshot puede cambiar por completo los viajes espaciales, según se presenta en su web: «Breakthrough Starshot tiene como objetivo demostrar la prueba de concepto para nanoarcaciones ultrarrápidas impulsadas por la luz y sentar las bases para un primer lanzamiento a Alpha Centauri dentro de la próxima generación. A lo largo del camino, el proyecto podría generar importantes beneficios complementarios a la astronomía, incluida la exploración del sistema solar y la detección de asteroides que cruzan la Tierra. Quedan una serie de duros desafíos de ingeniería por resolver antes de que estas misiones puedan convertirse en realidad. Se enumeran aquí, para su consideración por parte de expertos y público por igual, como parte del compromiso de la iniciativa con la plena transparencia y el acceso abierto. La iniciativa también establecerá un programa de subvenciones para la investigación y ponga a disposición otros fondos para apoyar la investigación y el desarrollo científico y de ingeniería relevantes».