La verdadera razón por la que la mayoría de los meteoritos que llegan a la Tierra están en La Antártida

Los meteoritos que llegan a la Tierra están en este lugar

Un lugar del planeta en el que se hace más fácil una búsqueda que en cualquier otro quedaría totalmente imposibilitada. Tal y como nos explica una reciente publicación de la revista de Harvard: «El objetivo del programa de Búsqueda de Meteoritos Antárticos (ANSMET) es recuperar una muestra completa y representativa de los materiales extraterrestres que caen a la Tierra y ponerlos a disposición para la investigación. Los meteoritos antárticos son posiblemente la fuente más importante de materiales extraterrestres disponibles para la investigación planetaria, representando rocas macroscópicas macroscópicas de «verdad terrestre» de asteroides y otros cuerpos planetarios que se pueden estudiar en el laboratorio analítico moderno. Más de 23.000 recuperaciones de meteoritos por ANSMET desde 1976 han demostrado ser de particular importancia para el estudio de nuestro sistema solar, ayudando a caracterizar diversos cuerpos planetarios para comprender mejor su origen y evolución. Esta propuesta solicita apoyo para la continuación de los esfuerzos de recuperación de meteoritos por parte de las partes de campo que se desplegarán anualmente durante los veranos australes de 2023-24 a 2027-28. El nuevo trabajo propuesto aquí ampliaría los esfuerzos previos en localidades conocidas, buscaría nuevos sitios (anteriormente no visitados) y mejoraría nuestra comprensión del origen y la importancia de las concentraciones de meteoritos antárticos».

Siguiendo con la misma explicación: «Los equipos de campo de ANSMET recuperan meteoritos de sitios de concentración en una variedad de ubicaciones en las Montañas Transantárticas de la Antártida, utilizando la logística proporcionada por el Programa Antártico de los Estados Unidos (USAP). Llevar a cabo este trabajo de campo requiere una planificación a largo plazo, así como una integración cuidadosa y flexible dentro de las capacidades de USAP y los sistemas de planificación de trabajo de campo. Con más de 70 temporadas completas de experiencia de campo de ANSMET, nuestro personal tiene la capacidad probada de implementar este trabajo de campo utilizando protocolos diseñados para minimizar el número de muestras perdidas, evitar la clasificación preferencial por tipo o tamaño y maximizar los rendimientos científicos a través del control de la contaminación y el mantenimiento detallado de registros».

Unos registros que pueden sorprendernos, una manera de entender el estudio del espacio exterior desde dentro, la NASA no duda en darnos esta información que puede ser clave para saber un poco más sobre nuestro entorno y poder actuar en consonancia gracias a estos meteoritos que pueden cambiarlo todo por completo.