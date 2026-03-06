La embajadora en funciones de Israel en España, Dana Erlich, ha criticado en una entrevista a OKDIARIO la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respecto al conflicto con Irán, y ha llamado a «mejorar las relaciones». «Espero que cambie el relato aquí, que está enfocado en el odio a Israel y todo lo que tiene que ver con él, cruzando la línea del antisemitismo», ha señalado al respecto.

«Hay que mejorar las colaboraciones que tenemos con España. Vemos a diferentes representantes oficiales con un relato que nos preocupa y que está impactando en las comunidades judías», ha indicado antes de señalar que «hay ciudadanos españoles que tienen miedo a salir a la calle e identificarse como judíos».

Así las cosas, le ha recordado a Pedro Sánchez que su «responsabilidad como presidente del Gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos». «Me sorprende que haya personas que promuevan odio y violencia y se les dé un espacio público y político», ha reconocido antes de manifestar: «No veo que esos partidos de izquierda nieguen otras identidades como sí hacen con el pueblo judío».

Dana Erlich también ha hecho referencia a la postura del jefe del Ejecutivo español con el Estado palestino y le ha instado a que revise su discurso porque «Hamás y el régimen de Irán le están dando las gracias». Y es que, al igual que ha hecho ahora con el ataque a la dictadura de los ayatolás, Pedro Sánchez también se posicionó contra Israel tras el ataque del 7 de octubre de 2023, acusándole de perpetrar «un genocidio en Gaza».

La tecnología israelí

En otro momento de la entrevista, Dana Erlich se ha referido a la tecnología israelí y a su papel en la Defensa de nuestro país. «Para nosotros es importante seguir trabajando porque no queremos dejar a los ciudadanos españoles sin defensa», ha dicho, haciendo referencia —entre otras cosas— al escándalo de las pulseras antimaltrato. Y es que, hace meses, OKDIARIO destapó que el Gobierno cambió estos dispositivos, que resultaron defectuosos, porque a Igualdad «le jodía mucho» que fueran israelíes.

«Yo no quiero escuchar que las ciudadanas españolas están en peligro porque alguien decidió que es mejor comprar una tecnología inferior (con las pulseras antimaltrato) para boicotear a Israel. Ese odio, ese boicot, afecta también a los españoles y les pone en peligro», ha dicho al respecto.

Asimismo, ha manifestado que cuando hablamos de Defensa, «algunos se olvidan de que la tecnología israelí defiende a los españoles».

Preguntada sobre si Israel se puede defender sin España, ha dicho que, pese a que «la necesidad» les ha «forzado a desarrollar tecnología», sí pueden defenderse «sin España» porque tienen la colaboración de otros países. «Todos estamos en esta lucha juntos», ha sentenciado.

Israel no entiende «el juego» de Sánchez

Ya este jueves, el presidente israelí afirmó que España «está jugando un juego extraño e incomprensible» en la guerra contra Irán y le acusó de incumplir «su papel como miembro de la OTAN y de la Unión Europea».

Así se pronunció en una visita a una sede de los bomberos, donde afirmó que ahora se ve qué países respaldan a Israel en su campaña contra Irán y cuáles, como España, no lo hacen. «En este momento recordamos y vemos qué países se unen a la campaña. Quiénes nos respaldan, quiénes se comunican y nos apoyan, y también vemos a países como España», apostilló.

Mientras, Pedro Sánchez no cesa en sus ataques contra Israel, los últimos a cuenta del Líbano. Precisamente, a esto también se ha referido la embajadora en funciones, preguntándose «cómo puede condenar lo que ocurre en el Líbano sin hablar de Hezbolá».

«Acabo de hablar con el presidente de Líbano, Joseph Aoun, sobre la grave situación en Beirut y el resto del país. El pueblo libanés puede contar con nuestro apoyo total y asistencia humanitaria a los miles de desplazados», escribió en un mensaje en su cuenta de X.

La postura del presidente del Gobierno ya le ha costado varias críticas por parte del Gobierno de Benjamin Netanyahu y serias advertencias del presidente estadounidense. En los últimos días, Donald Trump ha amenazado con cortar «todas las relaciones comerciales con España» porque Pedro Sánchez «es un aliado terrible».

Por el momento, la ofensiva conjunta de EEUU e Israel sigue su curso porque, como ha reconocido la embajadora, a pesar de que el régimen ha sido descabezado, la política no ha cambiado. Según la diplomática hebrea, la solución pasaría en todo caso por hacer «un cambio verdadero a nivel interno».

«El régimen sigue con su ideología radical fanática. La gente quizás cambió pero la ideología y la política siguen. Lo que se necesita es un cambio verdadero, no solamente de quitar esa política de asesinos y de terrorismo, sino de cambiarla de una forma interna», ha sentenciado.