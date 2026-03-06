Trump pone dos condiciones a Irán para un acuerdo de paz: rendición incondicional y un gran líder aceptable

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que cualquier posible acuerdo de paz con Irán pasa necesariamente por dos condiciones que considera irrenunciables: la rendición sin condiciones del país y la elección de un nuevo líder que resulte aceptable para la Administración estadounidense.

«No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional y tras la elección de un gran líder aceptable», ha proclamado este viernes.

«Hagamos a Irán grande de nuevo»

A través de un mensaje difundido en su plataforma Truth Social, Trump ha defendido que alcanzar la paz con Irán abriría una etapa de prosperidad para el país, en una línea similar a la que ha expresado en otras ocasiones respecto a territorios en conflicto, como Gaza.

«Nosotros, y muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, para que sea, económicamente, más grande, mejor y más fuerte que nunca», señaló Trump.

«Irán va a tener un gran futuro», concluyó el presidente de EEUU antes de cerrar su mensaje con una adaptación de su conocido lema político: «Hagamos a Irán grande de nuevo (MIGA)».