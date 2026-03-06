Si tu apellido está en esta lista desciendes de los árabes: está 100% comprobado

En el léxico español podemos encontrar alrededor de 4.000 arabismos y en esta lista también encontraremos más de un centenar de apellidos que proceden de los árabes y bereberes que formaron parte de Al-Ándalus. Los musulmanes dejaron en España una herencia arquitectónica, matemática, agrícola o gastronómica a la que hay que añadir estos guarismos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los apellidos que tienen procedencia árabe.

España estuvo bajo dominio musulmán durante 781 años y muchas cosas se han quedado en nuestro país desde que árabes, bereberes y la población local convertida al islam formaran parte de Al-Ándalus. Concretamente, España estuvo bajo dominio musulmán desde el 711 hasta el triunfo de la reconquista cristiana en 1492. Dependiendo de la zona de la península, el dominio árabe duró más o menos, finalizando con la Toma de Granada y la entrega de las llaves de la ciudad a los Reyes Católicos.

Los musulmanes dejaron en España una herencia arquitectónica con monumentos como la Alhambra de Granada, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla, agrícola con el sistema de riego, a nivel científico con las matemáticas y también de lenguaje. Y es que se calcula que en el léxico español se han quedado alrededor de 4.000 palabras procedentes del árabe, que son las que se denominan arabismos.

Sumidos en 2026, podemos encontrar arabismos en España en la mayoría de palabras que comienzan por «al», que en árabe sustituyen al artículo «el» o «la». Palabras como alcalde, albañil, alcachofa, azafrán o arroz proceden del árabe. También otras como álgebra, jarabe, ajedrez o dado. Incluso el nombre de la ciudad de Madrid procede del árabe andalusí de Mayrit, que significa tierra que tiene abundancia de aguas o arroyos. Además de estas palabras, en el léxico español también podemos encontrar un gran número de apellidos que proceden de los árabes.

La lista de apellidos árabes en España

Con respecto a los apellidos que proceden de los árabes, también hay que hacer mención a la expulsión de los moriscos en 1609, unos años después de la Reconquista. Durante este periodo, muchos musulmanes cambiaron sus apellidos por nombres cristianos. Por ello, según los historiadores, afirman que muchos se camuflaron entre nombres de lugares sagrados o santos. Aun así, se conservan muchos que tienen origen árabe.

Después hay caso de discusión con el origen de uno de los apellidos más famosos de España, García. La mayoría de historiadores hablan de que su origen es vasco y que viene de hartza (oso en euskera), que evolucionó a gartzea y posteriormente a García. Algunos filólogos no están de acuerdo con esta teoría y opinan que viene de la palabra árabe garza, que significa lanza.

La Fundación de Cultura Islámica ha citado un estudio MyHeritage, una plataforma para el análisis genealógico, para enumerar una lista de apellidos españoles que provienen del árabe. Estos son más de un centenar de los que a continuación resaltamos, los más importantes. Consulta los apellidos que proceden de los árabes: