Descarrila un tren del Metro de Granada tras un fallo en la maniobra de cambio de vía

Un convoy del Metro de Granada ha sufrido este viernes, en torno a las 13:30 horas, un descarrilamiento parcial cuando circulaba en dirección a la estación Fernando de los Ríos, en Armilla, en el área metropolitana. La incidencia ha afectado a dos de los cinco módulos que componen el tren, aunque no se han producido daños físicos entre los pasajeros, que fueron desalojados de inmediato.

El suceso obligó a interrumpir la circulación habitual en ese tramo, ya que el tren quedó ocupando la vía tras el descarrilamiento. De manera inmediata se estableció un servicio parcial entre Albolote y Sierra Nevada para garantizar la movilidad de los usuarios mientras se resolvía la incidencia. Desde los primeros momentos, se activaron los protocolos de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

En un primer análisis realizado a través del circuito cerrado de cámaras de videovigilancia, los responsables del servicio han podido constatar que el descarrilamiento parcial obedeció a un problema de sincronización en una maniobra de desvío, es decir, en el cambio de una vía a otra. Esta circunstancia habría provocado que dos de los módulos del convoy se salieran parcialmente del carril.

Los equipos de mantenimiento se desplazaron hasta el lugar para trabajar in situ en la operación de encarrilamiento de los módulos afectados. El objetivo es restablecer la normalidad en el servicio a primera hora de la tarde de este mismo viernes, una vez se completen las tareas técnicas necesarias y se compruebe que la infraestructura se encuentra en condiciones óptimas para la circulación.

A lo largo de la incidencia, el Metro de Granada ha informado a los usuarios a través de sus redes sociales, página web y aplicación móvil, así como mediante la megafonía y los teleindicadores instalados en las paradas, con el fin de comunicar las alteraciones del servicio y las alternativas disponibles.