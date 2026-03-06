Ana Rosa: “El ‘No a la guerra’ de Sánchez ha durado 25 horas”

Ana Rosa Quintana ha dedicado el editorial del viernes a desmenuzar las palabras del presidente y también a comentar los últimos (y contradictorios) movimientos del ejército español, después de la negativa de España a posicionarse en el conflicto de Oriente Medio y las posteriores amenazas de Donald Trump. Pedro Sánchez envió entonces un mensaje muy claro al dirigente norteamericano asegurando que España no cede ante las amenazas. Para motivar su discurso, el presidente del Gobierno rescataba un lema ya utilizado por sus antecesores en el pasado compuesto, como él mismo explicaba, por cuatro letras: No a la guerra.

«Buenos días. Guerra y paz. ¿Estamos en guerra o no estamos en guerra? El No a la guerra ha durado 25 horas. Una forma original de oponerse a una guerra es participar en ella. Estamos ante la versión internacional del nunca pactaré con Bildu, gobernar con Podemos me quitaría el sueño, traeré preso a Puigdemont o la amnistía es inconstitucional. Ahora llega el No a la guerra, pero envío un buque de guerra a la guerra.», ha comenzado diciendo Ana Rosa en su ya famoso editorial.

Ana Rosa ha continuado alegando que: «El miércoles Sánchez compareció en Moncloa tras escuchar el Himno de la Alegría de Beethoven y proclamó el No a la guerra. Por la noche el presidente se puso a Wagner y al día siguiente anunció que enviaba un buque de guerra a Chipre. El presidente debería explicar en el Parlamento qué ha pasado en estas 25 horas. Habría que deshojar la margarita de la cronología de la reunión de la ministra de Defensa con el embajador americano».

La presentadora de El programa de Ana Rosa ha querido destacar que: «El Mundo hoy publica que más de 20 aviones de guerra salieron desde España para atacar Irán. La Ley de la Defensa Nacional exige la autorización del Congreso para las operaciones en el exterior. Cumplir con la legalidad internacional pasa por cumplir con la legalidad nacional. Esta Ley la aprobó el Gobierno de Zapatero para que no volviese a ocurrir lo que hizo Aznar enviando tropas a Irak sin la autorización del Congreso. Ahora Sánchez se salta la Ley de Zapatero para hacerse un Aznar. En esta inventada del pacifismo militar solo falta Marta Sánchez cantando Soldados del amor en la fragata.

«¿Si un avión iraní entra en Chipre tienen orden de lanzar un misil o un ramo de tulipanes? ¿Esto sería una acción bélica o de paz? Lo que está claro es que el cuento del No a la guerra le está saliendo rentable a Sánchez. Trump le está haciendo un favor. Lo que no podemos admitir es que el presidente americano llame perdedor a España, cuando lo que tiene es una guerra con nuestro presidente. Lo que desconocemos es la postura de España tras enviar a la Cristóbal Colón a la guerra. Decía Churchill que cuando un líder se humilla para evitar la guerra, se queda con la humillación y con la guerra». Ha concluido Ana Rosa.