No te puedes perder el último fenómeno nórdico: una serie brutal sobre el odio en redes sociales

Después de que Adolescencia (Netflix) advirtiese al mundo de los peligros en redes sociales para los menores de edad y del llamado movimiento incel (célibe involuntario), nos llega una premiadísima serie nórdica que ha sido todo un éxito en su país natal y que ha conseguido diferentes galardones internacionales. Aquí, el protagonista es la quintaesencia de la machosfera, alguien amargado que cae en su propia trampa y se convierte en la diana de la cultura de la cancelación. Un viaje de redención algo exagerado que podría haber dado pie a una comedia emparentada con Machos Alfa, por ejemplo, pero que abraza el drama en su plenitud. Una historia muy bien contada que nunca cae en el ridículo gracias a un guion portentoso. Hablamos de Un hombre mejor y puedes verla en Filmin.

¿De qué trata la serie?

Lo primero que le vemos hacer a Tom (Anders Christiansen) es chatear con una novia lituana a la que nunca ha visto en persona, pero a la que le ha regalado un vuelo para que vaya a verle a Oslo. En tres minutos advertimos que el protagonista es un hombre aburrido que odia la sociedad woke en la que vive y le echa la culpa de todas sus desdichas a las corrientes feministas.

Como era de esperar, lo de su romance con su novia era una estafa. Esto provoca en Tom una rabia descontrolada que le lleva a amenazar con violar a una humorista feminista en redes sociales, creyendo que el anonimato le va a proteger.

La identidad de Tom sale a la luz, y acosado por media ciudad, toma una decisión drástica: poner un vestido y una película y hacerse pasar por mujer. Hasta aquí podríamos estar hablando de una película de los Farrelly (Algo pasa con Mary) o con cualquiera de Santiago Segura, pero Un hombre mejor se va por otros derroteros más interesantes.

Bondad contra el odio

Cierto es que la excusa narrativa está un poco pillada por los pelos y que a veces cuesta entender ciertas decisiones de los personajes, pero la serie se toma lo suficientemente en serio a sí misma como para no caer en el absurdo y atender a las necesidades emocionales de los protagonistas.

Como si se tratase del Cuento de Navidad de Dickens, Tom, tras saborear las injusticias sociales, intenta ser mejor y probar algo que desconocía: la bondad. Y aquí está lo mejor de la serie.. No siempre nuestras intenciones tienen las consecuencias deseadas (la subtrama del vecino lo demuestra y es maravillosa).

Y ya que estamos cerca del 8M es bueno ver historias distintas de aquella en la que la mujer es una víctima y ya. Aquí se abre la perspectiva y eso es lo que debe hacer el arte.