La investidura de María Guardiola ha fracasado este viernes, como adelantó en primicia OKDIARIO, debido a la negativa de Vox a apoyar a la candidata del Partido Popular para que saliera elegida como presidenta de la Junta de Extremadura. La formación liderada a nivel regional por Óscar Fernández ha cumplido con su premisa de no abstenerse y ha votado «no» a Guardiola, mientras el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha culpado a su homólogo en el PP, Alberto Núñez Feijóo, de la ausencia de un pacto, y los populares devuelven el ataque por votar «no» junto a Podemos y PSOE. En total, han sido 29 votos favorables y 36 en contra, sin ninguna abstención.

Si bien María Guardiola, en su intervención en la Asamblea de Extremadura, ha resaltado que «la investidura no requiere mayoría absoluta, sólo más síes que noes» y que sólo necesitaba que partidos como Vox no ejercieran «el voto en contro» y que no se «bloqueen las ganas de seguir trabajando», la decisión por parte de Vox estaba tomada, tal y como ha subrayado Santiago Abascal.

El presidente del partido ha señalado en declaraciones a los medios, desde Castilla y León, a Feijóo, mientras exculpa a la candidata Guardiola quien, según Abascal, «está haciendo un esfuerzo en acercarse y aceptar la realidad electoral» de la Comunidad. El líder de Vox ha asegurado que la puerta de su partido «sigue abierta» para lograr un pacto tras la sesión de investidura, si bien ha avanzado un voto contrario que se confirmaba minutos después.

«No necesito que ningún grupo suscriba todo lo que se ha expresado aquí, basta con no ejercer el voto en contra, con que no se bloqueen las ganas de seguir trabajando», ha trasladado Guardiola este viernes en la sesión investidura. «Les pido algo mucho más sencillo, que dejen gobernar a quien ha ganado las elecciones con un apoyo electoral de un 43%».

«Los socialistas no tenemos ningún temor a un adelanto electoral», le ha respondido María Piedad Álvarez Cortés, portavoz del PSOE, aunque la intervención clave era la del líder de Vox Extremadura, Óscar Fernández Calle. «El principal problema para creerla no somos nosotros, ni sus compañeros, son sus jefes de Génova, no los de aquí», ha subrayado el portavoz de la formación, además de asegurar que va a «hacer un acto de fe» porque piensa que «Guardiola quiere un cambio de verdad» para Extremadura.

Las claves del «no»

La ausencia de reuniones previas a la sesión de este viernes para aproximar posturas, después de la primera negativa del miércoles, ha derivado en un nuevo rechazo de Vox a la investidura de Guardiola. La posibilidad de llegar a un acuerdo continúa activa, si bien se prolongará al menos hasta mayo, con la celebración de las elecciones de Castilla y León –15 marzo– de por medio.

Tal y como ha contado OKDIARIO, junto a la primicia del «no» de Vox a Guardiola, desde el PP permanecen convencidos de que llegará a un acuerdo con el partido liderado por Santiago Abascal para evitar nuevas elecciones en Extremadura. Sin embargo, la formación verde no rechazan esta posibilidad si los populares no aceptan al menos los 23 puntos que defendió Óscar Fernández en la primera investidura fallida de Guardiola de este miércoles.

El PP pide «responsabilidad» a Vox

El PP ha lanzado este viernes un llamamiento a la «responsabilidad» de Vox para que no dejara «caer» la investidura de María Guardiola como presidenta de Extremadura. Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis de la formación, ha advertido de que si este partido «une sus votos» a PSOE y Podemos, «tendrá que explicárselo» a sus votantes y asegura que están «obligados a cumplir el mandato de los ciudadanos».

Los votantes, según Bendodo, «hablaron claro» en Extremadura y en Aragón, y pidieron que PP y Vox se pongan de acuerdo «para gobernar juntos», que es la propuesta que hace su partido, de «integración». Sin embargo, el dirigente popular ha lamentado que vaya a «unir sus votos» a los del PSOE y Podemos en Extremadura. «Sólo pido que Vox le explique a sus votantes por qué no entra en un Gobierno y apoya la creación de un Gobierno en Extremadura, tiene que dar las explicaciones», ha completado.