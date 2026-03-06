Vox expulsa definitivamente a Ortega Smith del partido por «infracción muy grave»

El Comité de Garantías de Vox ha tomado este viernes la decisión de expulsar a Javier Ortega Smith del partido y privarle de su condición de afiliado. El motivo, según el comunicado difundido por la formación, es que el hasta ahora portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Madrid habría cometido una «infracción muy grave» al negarse a acatar la resolución del Comité Ejecutivo Nacional que acordaba su relevo al frente de la portavocía en el consistorio madrileño.

«El Comité de Garantías ha finalizado el expediente disciplinario de Javier Ortega Smith acordando su expulsión del partido y la pérdida de la condición de afiliado por infracción muy grave», anuncia el documento.

Según el texto del comunicado, el órgano disciplinario, que Vox califica de «independiente», concluyó que Ortega Smith frustró deliberadamente su propio relevo en la portavocía del grupo municipal madrileño, lo que motivó que fuera expedientado previamente por desobediencia y suspendido de militancia. La expulsión definitiva llega ahora como resolución de ese proceso disciplinario.

En paralelo, el mismo Comité de Garantías ha abierto un expediente disciplinario contra José Ángel Antelo, diputado de Vox en la Asamblea de Murcia, por los hechos y las manifestaciones protagonizados desde el pasado 26 de febrero. En esa fecha, cinco de los seis miembros del Comité Ejecutivo Provincial de Vox en la Región de Murcia dimitieron en bloque, en una maniobra que, según sus propias palabras, buscaba forzar la expulsión de Antelo, al que acusaban de generar una «grave crisis de cohesión interna» en la organización regional.

El Comité de Garantías ha decidido, con carácter cautelar y alegando la «especial gravedad de los hechos», suspender de militancia a Antelo e inhabilitarle para ejercer cualquier cargo dentro de la formación mientras se sustancia el expediente.