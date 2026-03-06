‘Supervivientes 2026’: ¿quiénes son los primeros nominados de la edición?

La pasada noche del 5 de marzo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de uno de los estrenos más esperados de la temporada. Supervivientes 2026 ha dado el pistoletazo de salida y lo ha hecho para afrontar una edición que promete no decepcionar a nadie. Presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela, la edición comenzó con su habitual presentación de los concursantes. Diversos rostros fueron presentándose en el programa, algunos más sonados que otros. Una nueva tanda de supervivientes que han llegado a Honduras con ganas de ir a por todas, a pesar del hambre y las penurias que les espera. Y es que, ya han avisado que será la edición más salvaje de todas.

Los míticos saltos en helicóptero se llevaron a cabo y, tras ello, los participantes iniciaron de manera oficial su paso por los Cayos Cochinos. Prueba de barro, formación de equipo y el debut de María Lamela como presentadora oficial desde la isla, pues toma el relevo de Laura Madrueño, fueron algunos de los momentos que se vivieron en la primera gala. Un primer programa de infarto que no estuvo exento de nominación. Pues, aunque los concursantes apenas se conozcan, algunos ya han sido puestos en el punto de mira.

Primeras nominaciones de ‘Supervivientes 2026’

Tras la realización de uno de los juegos más impactantes de la historia del programa, el nombre de los primeros líderes fue proclamado. Y es que, conseguir un buen tiempo era vital. Una prueba donde destacaron Gerard Arias, que se convirtió en el líder de Playa Victoria, y Jaime Astrain, líder de Playa derrota. Además, ambos conseguían el privilegio de ser inmunes y tener el voto de nominar a alguien de manera directa.

Playa derrota comenzó sus nominaciones y el nombre de su víctima podría decirse que fue casi unánime en el equipo. Claudia Chacón, Gabriela Guillén, Alba Paul, Ingrid Betancor y Aratz Lakuntza nominaron a José Manuel Soto. El participante, por su parte, optó nominar a Claudia. Al igual que Marisa Jara. Todo ello sumado al voto de Maica Benedicto, que nominó a Gabriela. El líder del grupo lo tuvo claro. «Voy a intentar ser justo siempre y a la persona que le ha costado más, aunque me joroba bastante, creo que ha sido Marisa», dijo.

Luego, en Playa victoria, también se vivieron momentos de tensión. Y es que, nadie quiere salir nominado en la primera gala. Alberto Ávila, Paola Olmedo y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo han nominado a Álex Ghita. Ivonne Reyes y Toni Elías han votado a Teresa Seco. Esta última, por su parte, nominó a Toni. Al igual que Alejandra de la Croix. Todo ello sumado al voto de Álex Ghita, que sentenció a Ivonne Reyes.

¿Quiénes fueron los nominados ayer, 5 de marzo, en ‘Supervivientes 2026’?

«No me sorprende porque intentar quitarte a alguien que puede ser líder en las próximas pruebas está bien estudiado», comentó Ghita al ser el nominado del grupo. Gerard Arias, como líder del grupo, fue claro. «Me cuesta mucho porque me llevo bien con todos, pero con el que menos trato he tenido ha sido contigo, Toni», indicó.

Por lo tanto, los primeros nominados de la edición son José Manuel Soto, Marisa Jara, Álex Ghita y Toni Elías. Uno de ellos se convertirá en el primer expulsado de Supervivientes 2026. Un puesto que nunca es deseado. ¿Quién será? Pronto lo descubriremos.