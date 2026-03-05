¿Por qué Laura Madrueño no presenta ‘Supervivientes 2026’? Las razones de su adiós

A comienzos del mes de febrero de 2026 saltaba la noticia de que Laura Madrueño abandonaba Supervivientes después de haber conseguido suplir con nota la baja de Lara Álvarez, que dejaba un hueco complicado de llenar en el programa. Después de tantos años con la asturiana formando un gran equipo con Jorge Javier Vázquez, para Laura fue un reto enorme ganarse a la audiencia, pero desde el primer momento demostró que era mucho más que la presentadora de la información meteorológica. Su sustituta será María Lamela, una periodista que en Telecinco es una desconocida, pero que se trata de una cara conocida para los espectadores de laSexta, donde era reportera y presentadora en verano de Más vale tarde.

Aunque pueda parecer que Laura haya tenido una salida complicada del programa, lo cierto es que ha tenido bonitas palabras para Mediaset y la productora, que confiaron en ella cuando los espectadores no pensaban en ella para ese puesto. «Como todos sabéis, pongo fin a un ciclo increíble de tres años en Supervivientes. Ha sido una etapa muy enriquecedora en la que he aprendido y disfrutado más que nunca y que me ha permitido seguir formándome», de esta manera confirmaba los rumores que circulaban.

Laura ha tenido tres años muy intensos, ya que se ha puesto a los mandos de tres ediciones muy complicadas de Supervivientes, además de pasar más tiempo en Honduras de lo habitual debido a las dos ediciones de Supervivientes All Stars. Tantos meses fuera de casa y alejada de su marido han podido ser el motivo de querer parar y regresar a su vida, algo que ya le ocurrió a Lara Álvarez.

«Sentía que ya tocaba empezar nuevos retos, aprovechando todo lo aprendido, en mi casa Mediaset y por eso he puesto fin a esta maravillosa aventura»; con estas palabras en Instagram confirma que continuará en Cuatro y Telecinco, aunque no ha dado pistas de si volverá a presentar la información meteorológica o saltará a colaboradora o presentadora.

Además, Laura aprovecha para desearle «suerte de corazón a María Lamela, que coge el testigo y estoy segura de que vivirá una experiencia única; gracias a todo el equipo que me ha acompañado en estos tres años, e infinitas gracias a todos vosotros, los que me habéis acompañado en las innumerables horas de directo desde Honduras. Nos vemos muy pronto».

Con estas palabras, la periodista deja claro que seguirá en Mediaset España y que su marcha es debido a lo que parece un agotamiento de viajes y meses fuera de España. Pese a ser el programa más visto de Telecinco desde hace años, Supervivientes es una prueba muy grande para todo el equipo que trabaja en él, que debe separarse durante muchos meses de los suyos.

Hay que recordar que Laura Madrueño tiene más proyectos en paralelo a la televisión. Es, junto a su familia, accionista de una conocida bodega de vinos en el centro de Madrid, además de tener su propia productora de documentales especializados en el mundo de la naturaleza y el mar. Por si no fuera suficiente, también es habitual verla presentando grandes eventos para empresas, por lo que no se puede decir que vaya a bajar el ritmo de trabajo pese a dejar el programa de aventuras.