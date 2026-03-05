OKDIARIO adelantó en primicia el ‘no’ de Vox a Guardiola y todos los medios se sumaron sin citar

La primicia de OKDIARIO de que Vox no apoyará este viernes la investidura de María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura se convirtió en la bomba informativa de la tarde-noche en España.

Al filo de las 21:00 horas, este periódico adelantó en primicia que la líder del Partido Popular en Extremadura, María Guardiola, no podrá contar con el apoyo de Vox en el acto de investidura como presidenta de la región.

La decisión final del partido liderado por Santiago Abascal ha sido la de no abstenerse y votar en contra, por lo que Guardiola no saldrá investida este viernes como presidenta del Gobierno de Extremadura.

La noticia corrió como la pólvora y todos los medios de comunicación españoles se hicieron eco de la noticia adelantada por este periódico, aunque ninguno de ellos citó a OKDIARIO.

El PP confirmó la noticia de OKDIARIO y criticó a Vox

El Partido Popular confirmó la noticia de OKDIARIO con un duro comunicado en el que criticaban la decisión de Vox. «Nunca pensamos que el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del Partido Popular», señalaron.

El PP confirmó que recibió el «no» de Vox a primera hora de este jueves: «La comunicación tuvo lugar a primera hora del día y no dejó lugar a ninguna otra posibilidad». Además, los populares creen que la decisión de Vox obedezca a «factores externos». «Probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura, sino que obedezca a factores externos», revelaron en el comunicado.

Los populares cargaron contra la negativa de Vox a apoyar a Guardiola y lamentaron que se unan a partidos de «izquierda y extrema izquierda»: «Siempre confiamos en que la responsabilidad de Vox le impidiera unirse a la izquierda y la extrema izquierda en contra de un gobierno de centro derecha».

«Algo ha debido pasar en Vox para que una formación cuyo presidente militaba en el PP ahora prefiera unir sus votos a los del PSOE de Pedro Sánchez», finalizaron.