Vicente Gil analiza el SEXTO día de la Operación Furia Épica con Jaime González, Esther Jaén, Marta Torres y Benjamín Santamaría.

Sánchez explota el «No a la guerra» para ganar votos, pero manda una fragata a Chipre.

La disidente iraní, Masih Alinejad, explota contra Sánchez: «¿Cómo te atreves a usar los cuerpos heridos de mi pueblo? Estás con los asesinos».

Estados Unidos sigue usando la base de Rota en su tráfico hacia el Golfo.

Una batería Patriot del ejército español fue clave para derribar el misil de Irán lanzado contra la base de la OTAN en Incirlik, Turquía.

En Incirlik, la OTAN tiene un arsenal de 50 bombas nucleares B61.

Trump llama a España «país de perdedores» e Israel se pregunta «a qué juega España».

Estados Unidos e Israel machacan desde el aire al régimen iraní y discrepan sobre el uso de la guerrilla prokurda para derrocarlo.

Israel asegura haber neutralizado la capacidad de Hizbulá en el sur del Líbano.

La Marina de Israel ha eliminado un líder de Hizbulá en Tripoli, Libia.