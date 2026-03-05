Vicente Gil analiza el SEXTO día de la Operación Furia Épica con Jaime González, Esther Jaén, Marta Torres y Benjamín Santamaría.
- Sánchez explota el «No a la guerra» para ganar votos, pero manda una fragata a Chipre.
- La disidente iraní, Masih Alinejad, explota contra Sánchez: «¿Cómo te atreves a usar los cuerpos heridos de mi pueblo? Estás con los asesinos».
- Estados Unidos sigue usando la base de Rota en su tráfico hacia el Golfo.
- Una batería Patriot del ejército español fue clave para derribar el misil de Irán lanzado contra la base de la OTAN en Incirlik, Turquía.
- En Incirlik, la OTAN tiene un arsenal de 50 bombas nucleares B61.
- Trump llama a España «país de perdedores» e Israel se pregunta «a qué juega España».
- Estados Unidos e Israel machacan desde el aire al régimen iraní y discrepan sobre el uso de la guerrilla prokurda para derrocarlo.
- Israel asegura haber neutralizado la capacidad de Hizbulá en el sur del Líbano.
- La Marina de Israel ha eliminado un líder de Hizbulá en Tripoli, Libia.