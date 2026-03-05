La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez Juan Carlos Peinado los listados de viajes aéreos de Begoña Gómez y su asesora Cristina Álvarez, obtenidos de la Oficina Nacional de Información del Pasajero (ONIP), en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción en el sector privado, tráfico de influencias y malversación. Los investigadores han detectado 40 vuelos entre las dos, pero que nunca han volado juntas a destinos internacionales en los que se entre con pasaporte.

Los datos aportados por la ONIP sitúan a la mujer de Pedro Sánchez como la viajera más activa de las dos investigadas. Sus registros, que arrancan en agosto de 2021 —límite máximo de conservación de los datos, fijado en cinco años—, recogen un total de 36 vuelos con destinos en cuatro continentes distintos.

Sus primeros viajes documentados, en agosto y septiembre de 2021, la llevan hasta Accra, capital de Ghana, con escala en Londres Heathrow. El trayecto se repite en mayo de 2022, lo que apunta a una relación sostenida con ese destino africano. Entre medias, en enero de 2022, realizó un vuelo directo de ida y vuelta al Cairo, en Egipto.

En junio de 2022 viajó a la República Dominicana, el único destino latinoamericano que, según el oficio de la Guardia Civil, constaba expresamente en la consulta judicial. Salió de Madrid el 1 de junio y regresó el 3, una estancia de apenas dos días utilizó un avión de la aerolínea Air Europa.

Ese mismo año también se desplazó en varias ocasiones a Bristol y Londres, en el Reino Unido, destino que repite con frecuencia a lo largo de todo el período analizado. Tal y como publicó OKDIARIO, Begoña Gómez acompañó a su hija en estos vuelos, ya que estudia en Inglaterra.

A partir de 2023 y especialmente en 2024 y 2025, los viajes se diversifican notablemente. Los registros recogen desplazamientos a Italia —con salida desde el aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino—, México —al Aeropuerto Internacional Benito Juárez—, Costa Rica, Perú y Suiza, además de Ámsterdam. En este último vuelo, los investigadores advierten que la reserva aparece asociada a una fecha de nacimiento diferente: el 26 de agosto de 1995.

Algunos vuelos presentan incidencias reseñadas en los registros, como retrasos, códigos compartidos entre aerolíneas o cambios de última hora en la reserva original. Las aerolíneas utilizadas son variadas: Iberia, British Airways, EasyJet, KLM y LATAM, entre otras. El último vuelo registrado data del 31 de octubre de 2025, con llegada a Madrid desde Perú.

Viajes de la asesora de Begoña Gómez

El historial de Cristina Álvarez es significativamente más reducido. La documentación aportada por la ONIP recoge únicamente cuatro vuelos, todos ellos operados entre 2022 y 2025.

El primero de los registros es un vuelo de ida a Cancún, México, que partió de Madrid-Barajas el 1 de agosto de 2022 a bordo de un avión de Evelop Airlines DBA Iberojet. El segundo vuelo, de regreso, la trae de vuelta a Madrid desde El Cairo, Egipto, a través de AMC Airlines, llegando el 1 de diciembre de 2023. La combinación de origen y destino de estos dos primeros registros resulta llamativa para los investigadores.

Los dos últimos vuelos corresponden a un viaje de ida y vuelta entre Madrid y Miami, en Estados Unidos, operado por American Airlines. La salida se produce el 10 de mayo de 2025 desde Barajas, con escala en Miami, y el regreso a Madrid tiene lugar el 17 de mayo del mismo año. El primer vuelo incluye una conexión posterior hacia España desde el aeropuerto de Cancún, lo que indica que el trayecto de vuelta no fue directo.

La Guardia Civil subraya en su informe que los datos disponibles están limitados al período máximo de conservación de cinco años, por lo que no existe constancia de viajes anteriores a 2021. La causa sigue bajo instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza 41.