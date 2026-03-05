El presidente del TSJ acuerda que sea la Sala completa de lo Civil y Penal la que decida sobre Mazón

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Manuel Baeza, ha acordado llevar ante el Pleno de la Sala de lo Civil y lo Penal de ese Alto Tribunal la resolución en torno a la exposición razonada contra el expresidente de la Generalitat Valenciana y diputado autonómico, Carlos Mazón, presentada por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, donde se instruye la causa de la DANA del 29 de octubre de 2024, Nuria Ruiz Tobarra. Manuel Baeza ha adoptado esa decisión en una providencia que ha trasladado este mismo jueves a las partes, «atendiendo a la naturaleza del asunto», dada su relevancia, según ha comunicado el propio TSJCV.

De este modo, serán los cinco magistrados que conforman la Sala los que tomen parte en la deliberación y el fallo. Así, al propio Manuel Baeza, la ponente, Pía Calderón, y José Francisco Ceres, se añaden los magistrados Antonio Ferrer y Vicente Torres.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV registró el pasado martes la exposición razonada por la juez Nuria Ruiz Tobarra. Lo hizo mediante una diligencia de ordenación suscrita por su Letrado de Ordenación de Justicia (LAJ), que designaba inicialmente, por los antecedentes que constan en la propia Sala, los integrantes del tribunal encargado de resolver y daba dos días de plazo a la Fiscalía y las demás partes personadas para formular alegaciones.

La exposición razonada contra Carlos Mazón fue presentada por la juez de la DANA el mismo día en que se presentó la querella contra ella y su marido, el también juez, Jorge Martínez Ribera, por la supuesta injerencia de este último en la instrucción de la causa que dirige su mujer. Pero, mientras de la exposición razonada se conoce cada paso, nada se sabe de la querella. Además, el colectivo de funcionarios públicos Manos Limpias ha presentado esta misma semana otro escrito al TSJCV para que retome otra querella, presentada en su día también contra la juez de la DANA y su marido.

Se da la circunstancia de que la juez destaca en su exposición razonada a tres fallecidos, un menor y sus padres, que son las mismas tres víctimas mortales cuya representación en la causa como acusación particular, la hermana del padre, echó de la misma, junto a su abogada, en septiembre de 2025. Y a las que más tarde tuvo que readmitir por decisión de la Audiencia Provincial de Valencia.

Además, Clara Colomer Carrillo, una letrada entonces personada en el caso de la DANA, remitió un escrito a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja, plaza número 3, después de que la propia abogada hubiera detectado «errores esenciales en el relato» de la exposición razonada elaborada por la magistrada antes citada, Nuria Ruiz Tobarra, contra el expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.