Éste es el significado de las dos banderas que hay en lo alto de la Sagrada Familia

En lo más alto de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia , que hace poco se ha coronado en el famoso edificio inacabado de Antoni Gaudí, ondean dos banderas que no están ahí por casualidad. Una es la bandera catalana; la otra, la bandera amarilla y blanca del Vaticano. Quien levanta la vista desde las calles de Barcelona las distingue apenas como dos pinceladas de color sobre el cielo, pero su presencia resume buena parte del significado histórico, religioso y cultural del templo diseñado por el famoso arquitecto.

Las dos banderas que hay en lo alto de la Sagrada Familia son un gesto simbólico y más: una declaración de identidad y de pertenencia que dialoga con la propia esencia de la basílica. La Torre de Jesucristo, culminada recientemente como la más alta del conjunto, se eleva como eje vertical del proyecto original de Gaudí. Con más de 170 metros, domina el perfil urbano y refuerza la dimensión espiritual del edificio. En ese punto exacto, donde arquitectura y cielo parecen tocarse, la colocación de las banderas adquiere una carga especial. Por un lado, subraya el arraigo territorial del templo en Cataluña; por otro, recuerda su condición de basílica menor y su vínculo directo con la Santa Sede. Ambas enseñas condensan siglos de historia religiosa, cultural y política.

Cuáles son las dos banderas que hay en lo alto de la Sagrada Familia

La presencia de la bandera catalana responde, en primer lugar, a una cuestión de identidad. La Sagrada Familia es un icono universal, pero también una obra nacida del impulso social y religioso de la Barcelona de finales del siglo XIX. Gaudí, profundamente vinculado al movimiento cultural catalán de su época, integró en el proyecto símbolos que remiten a la tradición y a la espiritualidad propias del territorio.

La bandera catalana, con sus cuatro barras rojas sobre fondo amarillo, representa históricamente al antiguo Principado de Cataluña y, hoy, a la comunidad autónoma. Su colocación en la torre principal no implica un posicionamiento político contemporáneo, sino una afirmación cultural y patrimonial. La basílica forma parte inseparable del paisaje y de la memoria colectiva catalana.

Instituciones académicas como el Canal de Universitats de Cataluña han estudiado el modernismo como expresión de una identidad cultural propia, en la que arquitectura, lengua y tradición religiosa se entrelazan. En ese contexto, la bandera catalana en la torre más alta refuerza la lectura de la Sagrada Familia como obra arraigada en su entorno histórico.

El vínculo con la Santa Sede

La segunda bandera que ondea la Sagrada Familia es la bandera del Estado de la Ciudad del Vaticano, formada por dos franjas verticales, amarilla y blanca, con las llaves de San Pedro y la tiara pontificia en el centro. Su presencia tiene un fundamento estrictamente eclesiástico.

En 2010, el templo fue consagrado por el papa Benedicto XVI y elevado a la categoría de basílica menor. Este título distingue a determinados templos por su importancia histórica, artística o espiritual y los vincula de manera especial con el Papa. Desde entonces, la relación institucional con la Santa Sede es más visible.

La bandera vaticana simboliza esa comunión con la Iglesia universal. No convierte al edificio en territorio soberano del Vaticano, como ocurre con las nunciaturas apostólicas en determinados contextos diplomáticos, sino que expresa la pertenencia a la estructura eclesial católica. Según documentación oficial de la Santa Sede, las basílicas menores pueden exhibir determinados signos distintivos que recuerdan su unión con Roma.

Dos símbolos, un mismo mensaje

La coexistencia de ambas banderas no es contradictoria, sino complementaria. La Sagrada Familia nació como iniciativa ciudadana impulsada por la Asociación Espiritual de Devotos de San José y se financia, aún hoy, principalmente mediante donaciones y entradas de visitantes. Es, por tanto, una obra profundamente vinculada a la sociedad catalana.

Entre lo local y lo universal

Al mismo tiempo, hay que destacar que las dos banderas que hay en lo alto de la Sagrada Familia tienen un carácter de templo católico, que la integra en una red global de significados y relaciones espirituales. La bandera vaticana subraya esa dimensión universal, mientras que la bandera de Cataluña recuerda el origen concreto y la comunidad que la sostiene.

En lo alto de la Torre de Jesucristo, ambas enseñas dialogan con el horizonte barcelonés. No son simples adornos, sino síntesis visuales de una doble pertenencia: a una tierra y a una fe. Quien observa esos colores desde abajo contempla, en realidad, la historia entrelazada de Cataluña y de la Iglesia católica, elevada hasta el punto más alto del templo más emblemático de la ciudad.