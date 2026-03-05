Polémica por un audio de Margarita Robles: ¿dice «Yo estoy con Trump»?

«Yo estoy con Trump». Es lo que afirmaría Margarita Robles, ministra de Defensa, al embajador de EEUU en España, Benjamín León, en la reunión que ambos mantuvieron este miércoles según parece desprenderse del audio que se ha difundido del momento previo, cuando los periodistas audiovisuales captan el recibimiento.

El audio se ha convertido en objeto de la polémica y el Partido Popular ha difundido el vídeo con la conversación para evidenciar las diferencias en el Gobierno al respecto de esta crisis internacional. El «yo estoy con Trump» de la ministra de Defensa contaría con enorme relevancia debido al delicado momento en el que se encuentran las relaciones entre el Gobierno de España y Washington.

Fuentes del Ministerio de Defensa han apuntado a OKDIARIO antes de ver el vídeo que suponían que se trataba de una manipulación y que «la contundencia ha sido y es total desde el principio». Posteriormente, tras el visionado del polémico vídeo, no han querido hacer más comentarios que «el mundo está en guerra y hay que estar a las cosas serias».

«Yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí la gente…», habría dicho Robles al embajador de EEUU en España, designado hace apenas un mes. En el encuentro, la titular de Defensa le deseó a Benjamín León «éxito» en una etapa marcada «por situaciones muy complicadas y tiempos convulsos a lo largo y ancho de todo el planeta», tal y como expresó el Ministerio.

El encuentro entre Robles y León se produjo horas después de la comparecencia sin preguntas de Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, en el que el presidente del Gobierno aseguró estar «en contra de este desastre». «Es absolutamente inaceptable que aquellos dirigentes que son incapaces de cumplir con ese cometido usen el humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos», comunicó también el jefe del Ejecutivo.

Por su parte, el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, acusó, también el miércoles, a Pedro Sánchez de tener una postura «inaceptable» en cuanto a Irán y de poner, con ella, «en peligro las vidas de los ciudadanos estadounidenses». Estas declaraciones acompañan a las pronunciadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien anunció el martes su intención de cortar «todos los tratos comerciales con España» debido a que, por su falta de liderazgo, se ha convertido para ellos en un «aliado terrible».

España envía ayuda a Chipre

Margarita Robles, en declaraciones a la Cadena Ser, ha declarado este jueves que España es un «aliado firmemente comprometido» con los marcos en los que está, que son Naciones Unidas, la OTAN y la Unión Europea. La ministra de Defensa confirmó la intención de facilitar apoyo militar a Chipre tras el ataque sufrido por parte de Irán.

«España, como hace muchísimas ocasiones en muchísimas otras misiones, pues lo tendrá en cuenta y lo valorará», ha comunicado, minutos antes de que se confirmara el envío de una fragata a Chipre tras el ataque a Irán mientras Sánchez abandera el ‘No a la guerra’.